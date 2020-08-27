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Алгоритмы и этика: сделает ли искусственный интеллект наше общество лучше?
Гости Рубки ПостНауки — культуролог Оксана Мороз, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант и политический аналитик Михаэль Пунтшу. Вместе с издателем ПостНауки Иваром Максутовым обсудим этические стороны взаимодействия человека и искусственного интеллекта.
27 август 2020 /
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