Ученых предостерегают от непродуманного вмешательства в природные процессы

Американские ученые собираются выпустить сотни миллионов генномодифицированных комаров, чтобы с их помощью истребить комаров-переносчиков смертельно опасных заболеваний. Противники идеи считают, что это приведет к экологической катастрофе.

Ученые нашли новый способ борьбы с вирусами Зика, Денге, Чикунгунья и желтой лихорадки. Название оружия – OX5034, и это не что иное, как генномодифицированный комар. 750 миллионов таких особей мужского пола планируют выпустить из лаборатории Флориды. Они будут уменьшать популяцию опасных переносчиков вирусов с помощью так называемого "гена смерти".

Когда взрослых модифицированных комаров выпускают из лаборатории на волю, где они спариваются с дикими комарами, их потомство наследует смертельный ген и уже не способно выживать в обычной среде без вспомогательного антибиотика – тетрациклина. Со временем такая методика позволяет резко сократить число комаров.

Придумали генномодифицированных комаров в британской компании Oxitec. Над этим проектом трудились с 2012 года – именно тогда власти Флориды обратились за помощью к ученым, так как траты на инсектициды возросли до миллиона долларов в год. Однако многие экоактивисты критично отнеслись к идее властей штата и даже выпустили петицию, которую подписали 200 тысяч человек, с заголовком "Скажем нет генномодифицированным комарам".

"Америка столкнулась с величайшим кризисом: это и коронавирус , и изменение климат а. Однако власти на этом фоне решают тратить деньги налогоплательщиков на эксперимент с комарами. Более того, это все продолжается без проведения достаточно серьезного анализа и оценки рисков для экологии", – предостерегает директор по политике Международного центра оценки технологий и безопасности пищевых продуктов Джейди Хэнсон.

По мнению противников идеи, выпуск на волю таких насекомых нарушит баланс в природе: рыбы и птицы могут остаться без достаточного количества пищи. Однако эксперты считают, что этого можно избежать, если эксперимент будут проводить под тщательным контролем ученых.

Инженер кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Анастасия Антоновская поясняет: "Если резко сократится число комаров этого вида, скорее всего, никаких серьезных последствий для рыб, птиц и других насекомых не будет. Однако следует подчеркнуть, что любое вмешательство в процессы в природе сложно прогнозировать".

Пробные эксперименты по выведению комаров методом генной модификации уже проводились ранее в Бразилии, однако был ли проект успешным – сказать сложно. Его создатели уверяют, что таким образом в Жуазейру стало в 20 раз меньше опасных желтолихорадочных комаров. Однако противники этих мер уверяют, что со временем самки стали распознавать комаров с измененным ДНК и просто облетают их стороной.