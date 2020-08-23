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В Антарктике найдены бактерии, питающиеся воздухом

В Антарктике найдены бактерии, питающиеся воздухом

В Антарктике и Арктике живут бактерии, способные питаться воздухом, выяснили австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Microbiology.

Большинство бактерий питаются, разлагая органику или окисляя неорганические соединения, но несколько лет назад ученые обнаружили в антарктических почвах следы бактерий, способных не только дышать воздухом, но и питаться им. Теперь генетический анализ почв разных регионов показал, что эти бактерии могут быть распространены не только в Антарктике, но также в Арктике и Тибетском нагорье.

Эти бактерии потребляют водород, монооксид углерода (СО) и углекислый газ (СО2). Из углекислого газа они строят биомолекулы, а энергию для синтеза добывают, окисляя CO до CO2. Это явление известно как атмосферный хемосинтез.

Так как эти бактерии распространены преимущественно в почвах с очень низким содержанием питательных веществ, вероятно, они играют важную роль в питании находящихся вокруг микроорганизмов.

Для нового исследования ученые собрали 122 образца почвы из 14 участков. Оказалось, что гены, отвечающие за атмосферный хемосинтез присутствуют во всех образцах, хотя и в разных количествах.

В дальнейшем исследователи планируют изолировать бактерии и получить чистую культуру. Однако это будет проблематично, так как сложно воcсоздать привычную для них среду. Но в случае удачи это позволит узнать больше о жизненно важных систем связывания углерода на Земле и дать представление о возможности существования подобных форм жизни в других местах Вселенной.

23 август 2020 /
Непознанное
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