» » Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Ученые стали на несколько шагов ближе к пониманию функции сложной сети ветвистых мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца, о роли которых задумывался еще Леонардо да Винчи.

На этапе развития эмбриона в сердце образуется сложная сеть ветвистых мышечных волокон — трабекул. Геометрический узор на внутренней поверхности сердца, напоминающий чередующиеся ромбы, несколько столетий не поддавался научному объяснению. Свежая статья международной группы исследователей, опубликованная в журнале Nature, приоткрывает завесу тайны, которую представил миру Леонардо да Винчи около 500 лет назад.

Знаменитый ученый и творец был первым, кто зарисовал форму трабекул. Да Винчи также высказал гипотезу о предназначении сети волокон. Он предположил, что эти мышцы нужны, чтобы согревать кровь, когда она протекает через сердце. В настоящее время считается, что трабекулы участвуют в насыщении растущего сердца кислородом, однако их функция во взрослом организме так и осталась загадкой с XVI века.

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Строение человеческого сердца. Иллюстрация в стиле Леонардо да Винчи, созданная по нескольким его эскизам

Чтобы приблизиться к раскрытию тайны, группа ученых провела анализ 25 тысяч МРТ-снимков сердца, а также связанных с ними морфологических и генетических данных пациентов. Исследователи выяснили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков вынуждает кровь течь быстрее во время каждого удара сердца. Примерно тот же эффект дают ямочки на мяче для гольфа, уменьшая сопротивление воздуха и позволяя толкнуть мяч дальше, чтобы партнеры по игре раскрыли от измления рты.

Генетический анализ выявил 6 участков ДНК, «рисующих» узор трабекул. Знать «художника» в лицо важно потому, что форма загадочной сети мышц влияет на работу сердца. Ученые также предположили, что форма трабекул связана с опасными заболеваниями нашего неутомимого мотора. Чтобы подтвердить догадку, были проанализированы генетические данные еще 50 тысяч пациентов. Оказалось, что фрактальные структуры в волокнах трабекул действительно влияют на риск развития сердечной недостаточности.

Работа ученых в очередной раз показала, как хитро и тонко устроены наши тела. Могут потребоваться целые столетия и объединение передовых методов анализа данных, чтобы разобраться во всех тайнах живых организмов. «Только сочетание генетики, клинических исследований и биоинженерии привело нас к открытию неожиданной роли трабекулы в работе сердца взрослого человека», — сказала Ханна Мейер, научный сотрудник лаборатории в Колд Спринг Харбор, где проводились работы. В планах ученых — и дальше исследовать трабекулы. Это поможет лучше понять пути развития сердечных заболеваний и выработать новые методы их лечения.

21 август 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Ученые сообщили о новом успехе в расшифровке полного генома человека
Непознанное

Ученые сообщили о новом успехе в расшифровке полного генома человека

Международный консорциум ENCODE, состоящий из 500 ученых-биологов из многих стран мира сообщил о завершении третьего этапа глобального проекта по составлению энциклопедии функциональных элементов ДНК.
Польза употребления рыбы в пищу оказалась переоценена
Непознанное

Польза употребления рыбы в пищу оказалась переоценена

Рыба считается очень полезным для организма продуктом, причем ее польза в основном объясняется наличием омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Под этим термином принято понимать вещества, которые
Избыток мужских гормонов увеличивает риск развития рака у женщин
Непознанное

Избыток мужских гормонов увеличивает риск развития рака у женщин

Гормоны, вырабатываемые специальными клетками внутри нашего организма и поступающие в кровь, сильно влияют на здоровье человека. Их недостаток или избыток может стать причиной нарушения обмена
Австралийские медики научились пересаживать людям мертвые средца
Непознанное

Австралийские медики научились пересаживать людям мертвые средца

Австралийские врачи успешно вернули три мертвых сердца к жизни и пересадили их своим пациентам, используя новую методику, которая, по их словам, в скором времени будет применяться повсеместно. Врачи
Где грань между жизнью и смертью?
Непознанное

Где грань между жизнью и смертью?

Достижения современной реаниматологии позволяют возвращать людей буквально с того света в течение нескольких часов после остановки сердца, именно тогда, когда они уже по всем формальным признакам
Тайны человеческого мозга
Непознанное

Тайны человеческого мозга

Мозг человека, несмотря на то, что развитие медицины сделало огромный скачок вперёд, остаётся наиболее загадочной областью в человеческом организме.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаСамые большие извержения вулканов в истории человечестваВечная Холодная война против красно-желтой угрозы15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниПочему рыбы не замерзают в холодной воде?Где рождаются нейтрино высоких энергий?Запрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видов


Свежие Статьи
Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Алхимия наоборот: золото изменило свойства кристаллов

Алхимия наоборот: золото изменило свойства кристаллов

Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы человека

Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы человека

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+