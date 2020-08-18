Световое загрязнение повлияло на навигацию морских организмов

Свет от звезд и Луны помогает многим ночным животным ориентироваться на местности в поисках пищи. К сожалению, свечение от больших городов затмевает естественный свет от небесных тел, тем самым оно вредит многим животным.

Около 80% мирового населения живет в местах со световым загрязнением. Треть человечества больше не может видеть Млечный Путь, просто запрокинув голову вверх. Однако, это еще не самое страшное. Световое загрязнение сказывается на здоровье людей, многие начинают страдать от нарушений сна, депрессии или ожирения.

Последние исследования указывают, что фонари, прожекторы и прочие «светила» ночного города влияют и на наземных животных. Ночные звери изменяют свое поведение даже при незначительных изменениях уровня освещенности в сумрачное время. Свет влияет не только на навигацию животных, но и на определенные взаимоотношения друг другом. Например, мотыльки становятся более уязвимыми перед летучими мышами.

Намного сложнее обстоят дела с изучением влияния на водных существ. Некоторые исследования показали, что рыба-клоун не может нормально размножаться, так как ей нужна темнота, чтобы мальки могли вылупиться. Также из-за большого количества света многие рыбы остаются подвижными даже ночью, увеличивая риск быть съеденными хищниками. Однако эти работы были проведены в прибрежных зонах.

Именно поэтому, ученые решили провести новый эксперимент с крошечным ракообразным — морской блохой (Talitrus saltator). Это существо использует свет Луны для поиска пищи. Менее двух сантиметров длиной, эти животные обычно встречаются на песчаных пляжах Европы. Днем они зарываются в песок, а ночью вылезают наружу, чтобы полакомиться гниющими водорослями. Поскольку морские организмы более чувствительны даже к слабому освещению, эти ракообразные должны уловить разницу даже через глубину песков.

Так для исследования ученые воссоздали эффект светящегося неба с помощью белого светодиода в рассеивающей сфере, которая отбрасывала ровный и тусклый слой света на пляж в течение 19 ночей. При полной Луне, то есть во время естественного освещения, песчаные блохи быстро «выпрыгивали» на берег, где лакомились водорослями. Но при искусственном свете движения этих существ становились хаотичными. Они выходили на берег реже и пропускали время для еды.

Искусственное свечение сильно повлияло на навигацию этих существ. А поскольку свет от Луны и звезд является важным ориентиром для многих морских и наземных животных, скорее всего, многие другие организмы будут также уязвимы для эффекта небесного свечения.

Сейчас ученые говорят о том, что земля с каждым годом ночью становится ярче и ярче. С 2012 по 2016 год ученые обнаружили, что искусственно освещенные пространства Земли увеличивались на 2,2% каждый год.