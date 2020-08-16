Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

Борщевик съедят специально обученные насекомые. В Госдуме предложили прописать отдельной строкой расходы на научное противостояние сорняку.

Борщевик Сосновского с каждым годом захватывает все больше российских просторов. Например, в Татарстане он занимает уже 536 гектаров, а за последние два года региональный Минздрав зафиксировал 480 случаев получения ожога при контакте людей с этим растением. С борщевиком борются традиционными агротехническими и химическими способами.

"На больших площадях, когда уже огромные заросли, применяют чаще всего либо гербицидные обработки, либо ведут сельское хозяйство. Если постоянно заниматься землей – пахать ее, сеять, пропалывать, то на таких территориях борщевик не растет", – рассказала эколог Мария Попова.

Сейчас же собираются использовать инновационный метод – выращивать насекомых, рацион которых будет состоять исключительно из побегов этого вредоносного растения. Даже у этого живучего сорняка удалось найти уязвимое место.

"Борщевик Сосновского – это растение, которое цветет один раз в жизни. После того как оно зацвело, это растение отмирает. Поэтому очень важно было найти насекомых, которые едят именно семена. И таких насекомых нашли. Это гусеница моли Пастернаковой. Эта оплетает семена борщевика паутиной и выедает последовательно одно семечко за другим", – пояснила Мария Кривошеина, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, доктор биологических наук.

Есть еще один важный момент – гусеница моли Пастернаковой не повреждает никакие огородные культуры – бьет исключительно по борщевику. Однако и у этого способа имеются недостатки. Для того чтобы съесть один зонтик борщевика, нужны три гусеницы, а сам борщевик дает от семи до пятнадцати зонтиков. То есть для зачистки одного поля, зараженного сорняком, потребуются тысячи и даже десятки тысяч гусениц.

Так что подобный метод, скорее всего, подойдет для точечных ударов по борщевику, а не для его массового уничтожения.