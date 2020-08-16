» » Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

Борщевик съедят специально обученные насекомые. В Госдуме предложили прописать отдельной строкой расходы на научное противостояние сорняку.

Борщевик Сосновского с каждым годом захватывает все больше российских просторов. Например, в Татарстане он занимает уже 536 гектаров, а за последние два года региональный Минздрав зафиксировал 480 случаев получения ожога при контакте людей с этим растением. С борщевиком борются традиционными агротехническими и химическими способами.

"На больших площадях, когда уже огромные заросли, применяют чаще всего либо гербицидные обработки, либо ведут сельское хозяйство. Если постоянно заниматься землей – пахать ее, сеять, пропалывать, то на таких территориях борщевик не растет", – рассказала эколог Мария Попова.

Сейчас же собираются использовать инновационный метод – выращивать насекомых, рацион которых будет состоять исключительно из побегов этого вредоносного растения. Даже у этого живучего сорняка удалось найти уязвимое место.

"Борщевик Сосновского – это растение, которое цветет один раз в жизни. После того как оно зацвело, это растение отмирает. Поэтому очень важно было найти насекомых, которые едят именно семена. И таких насекомых нашли. Это гусеница моли Пастернаковой. Эта оплетает семена борщевика паутиной и выедает последовательно одно семечко за другим", – пояснила Мария Кривошеина, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, доктор биологических наук.

Есть еще один важный момент – гусеница моли Пастернаковой не повреждает никакие огородные культуры – бьет исключительно по борщевику. Однако и у этого способа имеются недостатки. Для того чтобы съесть один зонтик борщевика, нужны три гусеницы, а сам борщевик дает от семи до пятнадцати зонтиков. То есть для зачистки одного поля, зараженного сорняком, потребуются тысячи и даже десятки тысяч гусениц.

Так что подобный метод, скорее всего, подойдет для точечных ударов по борщевику, а не для его массового уничтожения.

16 август 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Биологи предложили создать единый атлас жизни на Земле
Непознанное

Биологи предложили создать единый атлас жизни на Земле

Биологи предложили создать общий таксономический атлас, который включал бы в себя всех представителей жизни на планете.
Может ли человечество выжить без насекомых?
Непознанное

Может ли человечество выжить без насекомых?

Задумывались ли вы о смысле бытия обычного комара? Или, например, бабочек? Ученые убеждены, что несмотря на их, казалось бы, абсолютно бессмысленное существование, насекомые являются необходимым
Регулярные пожары помогли эхинацее с размножением
Непознанное

Регулярные пожары помогли эхинацее с размножением

Это одно из первых исследований, в котором рассматривается непосредственное влияние пожаров на численность растений определенного вида.
Съедобные насекомые собираются стать отраслью на 8 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет
Непознанное

Съедобные насекомые собираются стать отраслью на 8 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет

Растущее количество исследований показало, что насекомые обладают огромным потенциалом для обеспечения белка и других важных питательных веществ в качестве устойчивого источника пищи.
Мелкие насекомые существовали и 300 млн лет назад
Непознанное

Мелкие насекомые существовали и 300 млн лет назад

Группа ученых из разных стран в том числе и России доказала то, что мелкие насекомые существовали и 300 млн лет назад. К такому выводу специалисты пришли после изучения многих музейных коллекций
Ужасы в киевских квартирах: по стенам ползают отвратительные насекомые
Непознанное

Ужасы в киевских квартирах: по стенам ползают отвратительные насекомые

Киевляне в последнее время с ужасом смотрят на насекомых в квартире — это существа, имеющие множество лапок. Причем, прячутся они в углах, и потом вылезают на стену. По словам специалистов,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые большие извержения вулканов в истории человечестваУченые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуковВечная Холодная война против красно-желтой угрозыНа Земле нашли еще один континент. Да, вот так сразуГде рождаются нейтрино высоких энергий?15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниПочему рыбы не замерзают в холодной воде?Существует ли Бермудский треугольник на самом деле


Свежие Статьи
Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

21 вариант того, как может выглядеть ваша ДНК

21 вариант того, как может выглядеть ваша ДНК

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+