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ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

Специалисты из Стокгольмского университета секвенировали древнюю ДНК 14 окаменелостей шерстистых носорогов, чтобы выяснить, что же стало с этими животными и почему они вымерли. Исчезновение доисторических крупных животных, таких как шерстистые мамонты и пещерные львы, ранее связывалось с распространением людей и их охотничьим образом жизни. Новое исследование опровергает эту теорию.

В то время как чрезмерная охота привела к гибели некоторых видов, исследования говорят, что вымирание шерстистого носорога, возможно, было вызвано потеплением. Авторы новой работы обнаружили, что популяция этого вида оставалась «стабильной и разнообразной» всего за несколько тысяч лет до исчезновения из Сибири. Ученые считают, что животное вымерло, когда температура, вероятно, поднялась слишком высоко для вида, который был адаптирован к холоду.

Чтобы узнать о размерах и стабильности популяции животных в Сибири, исследователи изучили ДНК, извлеченную из образцов тканей, костей и волос окаменелых останков. Старший автор исследования профессор Лав Дален сказал, что первоначально считалось, что люди появились в Северо-Восточной Сибири 14 000 или 15 000 лет назад. Это было как раз примерно в то время, когда вымер шерстистый носорог.

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного


Сохранившаяся лапа носорога

«Недавно было сделано несколько открытий гораздо более древних мест обитания человека, одному из которых 30 000 лет», — сказал Дален. «Поэтому снижение численности шерстистого носорога не сильно совпадает с первым появлением людей в этом регионе».

Кончено, это не единственное доказательство, которое приводят ученые. Секвенирование генома животного помогло им «оглянуться в прошлое». Так изучая генетическое разнообразие вида, исследователи смогли оценить численность шерстистых носорогов за десятки тысяч лет до их исчезновения. Результаты показали, что после увеличения численности популяции в начале холодного периода около 29 000 лет назад численность шерстистого носорога оставалась постоянной.

Данные ДНК также выявили генетические мутации, которые являются результатом адаптации к более холодному климату. Это говорит о том, что этот вид был более приспособлен к холодному сибирскому климату, и, возможно, уменьшение популяции произошло, как раз из-за короткого приода потепления, известного как Беллингское потепление.

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

Скелет шерстистого носорога

«Мы отходим от идеи о том, что люди захватывают все, как только они попадают в новую среду, и вместо этого пытаемся выяснить роль климата», — говорят авторы исследования. «Хотя мы не можем исключить участие человека, мы предполагаем, что вымирание шерстистого носорога, скорее всего, было связано с климатом».

16 август 2020 /
Непознанное
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