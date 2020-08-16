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В Китае появится город для жизни в эпидемию

В Китае появится город для жизни в эпидемию

В Китае появится город будущего, который будет создан с учетом всех особенностей жизни в разгар эпидемии. Проектированием займется архитектурное бюро Guallart Architects. Об этом пишет ArchDaily.

Сюнань построят в 100 километрах от Пекина. Он объединит традиционную европейскую планировку, современные китайские высотки и сельскохозяйственный ландшафт. «Мы не можем больше проектировать города и здания и делать вид, будто бы ничего (речь о пандемии коронавируса — прим. «Ленты.ру») не произошло», — заявили создатели.

На крышах всех домов разместят теплицы, где будут выращивать продукты и одновременно получать энергию от солнечных батарей. На первых этажах оборудуют коворкинги, установят 3D-принтеры и организуют вторичную переработку отходов. Каждое здание будет собирать дождевую воду и очищать ее до питьевой.

«Мы разработали проект во время режима самоизоляции, когда вся наша команда работала из дома, и мы решили включить все те аспекты, которые могли бы сделать нашу жизнь лучше на карантине», — рассказали архитекторы.

Строения возведут из деревянных конструкций с применением дизайнерских технологий. В городе будут жилая недвижимость, офисы, бассейны, магазины, продовольственные рынки, детский сад, администрация, пожарная часть и другие объекты. Каждый участок Сюнаня сделают максимально функциональным.

16 август 2020 /
Непознанное
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