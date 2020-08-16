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200 тысяч лет назад люди предпочитали спать в кроватях

200 тысяч лет назад люди предпочитали спать в кроватях

И хотя эти кровати отличались от современных, они выполняли ту же самую функцию — обеспечивали сон в чистоте и комфорте.

К такому выводу пришла международная группа археологов и антропологов, обнаружившая в южноафриканской Пограничной пещере, известном месте археологических раскопок, следы древних кроватей, сделанных из снопов крупнолистных растений подсемейства просовых. От них, правда, мало что осталось — только еле различимые следы, которые, однако, удалось точно идентифицировать с помощью сильного увеличения и химического анализа.

Травяные кровати располагались в глубине пещеры на слое пепла, который, по всей видимости, защищал спящих людей от ползающих насекомых. По словам ученых, пепел в древности был достаточно распространенным репеллентом, поскольку он затрудняет передвижение насекомых, а также блокирует их дыхательный и кусательный аппарат. Кроме того, в верхнем слое самых старых кроватей обнаружились следы лелешвы — растения, которое и сейчас используется в Восточной Африке для защиты от насекомых.

По словам ученых, в некоторых случаях основанием служил пепел от находившихся на этом месте более старых лежанок. Вероятно, они сжигались, чтобы очистить пещеру и уничтожить насекомых. Пепел также использовался для того, чтобы создать чистую поверхность для установки новых кроватей.

«Наше исследование показывает, что более чем 200 тысяч лет назад, почти у истоков происхождения нашего вида, люди могли когда требовалось добывать огонь, и они использовали огонь, пепел и лекарственные растения, чтобы содержать пещеру в чистоте и изгонять из нее паразитов. Такая стратегия поведения могла идти на пользу здоровью и быть преимуществом этих ранних сообществ», — говорит руководившая научной группой профессор Лин Уэдли из южноафриканского Университета Витватерсранда.

16 август 2020 /
Непознанное
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