Ученые объяснили, почему мы видим очертания лиц в случайных предметах

Склонность замечать лица в случайных предметах, окружающих нас (к примеру нахмуренное лицо у дома, удивленный шар для боулинга, страдающий перец, показывающий язык ремень безопасности и так далее), называется парейдолией. Это одна из зрительных иллюзий, которая может преследователь как страдающих психическими расстройствами, так и вполне здоровых людей: подобный феномен обусловлен устройством нашего мозг а.

Как уточняют ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), мы обрабатываем «ненастоящие», причудившиеся нам лица при помощи тех же механизмов мозг а, что и реальные. «Парейдолия — явление, когда люди видят образы, похожие на лица, в повседневных предметах. Мы проверили гипотезу о том, что парейдолия не ограничивается когнитивной или мнемонической ассоциацией, а проявляется вследствие активации механизмов, которые обычно «обрабатывают» человеческие лица», — пишут авторы статьи, опубликованной в журнале Psychological Science.

Так почему же возникает парейдолия? Как объясняет доктор Колин Дж. Палмер, ведущий автор новой работы, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что включает в себя восприятие лица. Бесспорно, каждому человеку присуща его индивидуальная внешность: однако наши лица все же имеют общие черты, в частности пропорции, расположение глаз, бровей, рта и так далее.

Каждый из нас встречал подобные картинки в интернете / © Getty Images

«Базовый набор черт, определяющих человеческое лицо, — то, к чему наш мозг особенно приспособлен, и, вероятно, именно он привлекает наше внимание к объектам парейдолии. Но дело не только в восприятии лица, нам также необходимо распознать, кому оно принадлежит, и «считать» информацию с него: например, понять, обращает ли этот человек на нас внимание, счастлив он или расстроен», — объясняют авторы исследования.

Этот процесс, добавляют ученые, зависит от отделов мозг а, специализирующихся на обработке такого рода визуальной информации. При помощи «сенсорной адаптации» (своего рода зрительная иллюзия, при которой на восприятие влияет то, что мы недавно увидели) исследователи проверили, активируются ли при парейдолии те же механизмы мозг а, которые извлекают необходимые данные, когда один человек смотрит на другого.

Примеры парейдолии / © Getty Images

«Если вам неоднократно показывают изображения лиц, которые смотрят, допустим, влево, ваше восприятие со временем фактически изменится — так, что лица будут выглядеть более «правыми», чем они есть на самом деле, — рассказывает Палмер. — Судя по всему, это отражает своего рода процесс привыкания в мозг е: клетки, участвующие в определении направления взгляда, изменяют свою чувствительность, когда мы постоянно сталкиваемся с людьми, имеющими определенные направления взгляда».

Так, человек, неоднократно сталкивающийся с теми, чей взгляд был направлен влево, при встрече со смотрящим прямо на него, говорил, что глаза оппонента, напротив, косились вправо. «Мы обнаружили, что повторяющееся воздействие парейдолийных лиц, передающих определенное направление (например, объекты, которые, как казалось, смотрят влево), меняло восприятие того, куда был направлен взгляд, — добавляет Палмер. — Это говорит о перекрытии нейронных механизмов, которые активны, когда мы испытываем парейдолию и смотрим на человеческие лица».

Следовательно, если вам кажется, будто, например, дом с окнами «смотрит» на вас или стиральная машина якобы передает какие-то эмоции, это связано с тем, что особенности объекта задействуют механизмы, предназначенные для «считывания» аналогичной информации с человеческих лиц.

«Парейдолия — своего рода зрительная иллюзия. Мы знаем, что у объекта, на самом деле, нет разум а, он неодушевлен, но мы не можем не видеть его без некоторых характеристик, присущих живым существам. Все это из-за механизмов нашей зрительной системы, которая активизируется при обнаружении объектов, обладающих базовыми чертами лица», — пишут исследователи. По словам Палмера, парейдолия — следствие эволюции. Кроме того, ранее подобный феномен наблюдали у обезьян: следовательно, мы могли унаследовать это от наших древнейших предков.

«Наш мозг эволюционировал, чтобы облегчить социальное взаимодействие, и это обуславливает то, как мы видим окружающий мир. У способности хорошо распознавать лица есть эволюционное преимущество, оно важно для нас. Так что если вы научились так хорошо распознавать лица, это может привести к ложным срабатываниям, когда вы порой видите их там, где их на самом деле нет. Иначе говоря: лучше иметь систему, которая слишком чувствительна к обнаружению лиц, чем наоборот», — уверен автор работы.

Исследование австралийских ученых важно не только для объяснения механизмов парейдолии, но и может поднять новые вопросы о расстройствах, связанных с распознаванием лиц, в том числе прозопагнозии или аутизма, при котором бывает трудно определять эмоции окружающих.