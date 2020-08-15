Ученые выяснили, что слезы птиц и рептилий похожи на человеческие

Биологи впервые изучили химический состав слез птиц и рептилий, обнаружив, что они не похожи на человеческие слезы по белковому составу, но напоминают их по долям электролитов и солей. Их выводы были опубликованы в статье в американском журнале Frontiers in Veterinary Science.

"Хотя у птиц и рептилий слезы вырабатывают не те же железы, что и у человека, концентрация многих их компонентов, в том числе электролитов, сравнима с аналогичной у человека. С другой стороны, все слезы кристаллизуются по-разному, что показывает, как разные существа адаптировались к разным средам обитания", – рассказала Арианна Ориа, ветеринар из Федерального университета Баии (Бразилия) и один из авторов работы.

Слезы – очень сложная по составу жидкость, которую непрерывно вырабатывают особые клетки в слезных железах человека и аналогичных органах других животных. В ней содержится множество различных белков, солей, антител и других соединений, которые помогают слезам образовать защитный слой на поверхности глаз, уничтожающий бактерий и оберегающий органы зрения от пыли.

За последние полвека исследователи хорошо изучили химический состав слез человека и многих млекопитающих. Благодаря этому врачи могут оперативно диагностировать многие болезни глаз и оценивать, насколько различные виды косметики и лекарств безопасны для зрения. При этом состав слез птиц и рептилий оставался загадкой для ученых.

Густые крокодиловы слезы

Ориа и ее коллеги восполнили этот недостаток. Они собрали образцы слез попугаев – сине-желтых ара (Ara ararauna) и синелобых амазонов (Amazona aestiva), обыкновенных сипух (Tyto alba), дорожных канюков (Rupornis magnirostris), угольных (Chelonoidis carbonaria) и головастых (Caretta caretta) черепах и широкомордых кайманов (Caiman latirostris). Все они живут в разных средах и по-разному используют свои глаза.

Ученые отмечают, что эти различия наиболее сильно отразились на белковом составе слез каждого вида. Биологи изучали его, высушивая слезы птиц, кайманов и черепах на кусочке стекла и анализируя образующийся в результате узор. К примеру, в слезах сов и кайманов оказалось больше всего белков. Это может быть связано с большими размерами их глаз и крайне низкой частотой морганий. При этом у черепах, которые почти всю жизнь проводят в воде, их концентрация была минимальной.

С другой стороны, химический состав самой жидкости, в том числе доли различных солей и ионов в ней, оказались почти одинаковыми не только для всех птиц и рептилий, но и для человека. Это открытие стало большой неожиданностью для ученых, учитывая различия в белковом составе слез млекопитающих, рептилий и птиц, а также то, что их вырабатывают разные структуры.

Дальнейшее изучение слез диких животных, как надеются Ориа и ее коллеги, поможет им узнать, почему в ходе эволюции возникли сходства или различия между представителями разных классов позвоночных, а также понять, от каких болезней глаз могут страдать птицы и рептилии. Сейчас об этом практически ничего не известно.