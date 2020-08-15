Ученые «оживят» вымерший вид носорогов с помощью стволовых клеток

Малазийский суматранский носорог был самый маленьким из всех видов носорогов. К сожалению, в прошлом году от рака умерла последняя самка этого животного, а незадолго до этого умер и последний самец. Однако у ученых остался некоторый генетический материал этих носорогов. Сейчас исследователи говорят о возможности восстановления вида.



Ученые возлагают надежды на экспериментальную технологию со стволовыми клетками, чтобы вернуть Малазийского суматранского носорога, они собираются использовать клетки Иман — самки, которая умерла в прошлом году — и двух других мертвых носорогов.

Молекулярный биолог Мухаммад Локман сказал агентству Reuters, что он уверен в успехе предстоящей работы: «Если все будет функционировать, работать хорошо и все нас поддержат, то это точно возможно!».

Суматранский вид носорогов когда-то населял практически все тропические леса Юго-Восточной Азии. Охота и вырубка лесов сократили их количество до 80 особей, которые обитают лишь в Индонезии. 25-летняя Иман умерла в природном заповеднике на острове Борнео после кровопотери, вызванной опухолью матки. Перед этим умер и последний самец Тэм. Специалисты так и не смогли заставить этих двоих размножаться.

«Он был словно 70-летний мужчина, поэтому, конечно, сложно ожидать, что его сперма была настолько хороша», — сказал Джон Пейн из Борнейского альянса носорогов (BORA), который уже около четырех десятилетий ведет кампанию за спасение Малайзийских носорогов. «Было очевидно, что для увеличения шансов необходимо получить сперму и яйцеклетки от носорогов в Индонезии. Но пока Индонезия все еще не заинтересована в этом».

Министерство окружающей среды Индонезии опровергло эти обвинения, заявив, что переговоры продолжаются. «Поскольку это часть дипломатических отношений, реализация должна осуществляться в соответствии с регламентом каждой страны», — прокомментировала Индра Эксплоитасия, директор Министерства по сохранению биоразнообразия.

Сейчас малазийские ученые планируют использовать клетки мертвых носорогов для производства спермы и яйцеклеток, которые дадут эмбрионов для имплантации в живое животное (если позволит Индонезия) или близкородственный вид.