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Наивысший уровень метеотревоги объявлен в 15 французских департаментах из-за жары

Наивысший уровень метеотревоги объявлен в 15 французских департаментах из-за жары

Наивысший (красный) уровень метеотревоги объявлен в 15 французских департаментах из-за экстремально жаркой погоды. Как сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France, еще в 54 департаментах введен предпоследний (оранжевый) уровень.

В красную зону попали районы преимущественно северной части страны. Наивысший уровень метеотревоги введен в том числе в департаментах Нор, Па-де-Кале, Эна, Сомма, Приморская Сена, Эр, Ивлин, Уаза, Эсон, Сена и Марна, Валь-д'Уаз, а также в Париже. Оранжевый уровень объявлен практически на всей остальной части континентальной Франции, за исключением западного побережья, а также большей части юга страны.

Как подчеркивают метеорологи, в районах с красным уровнем тревоги присутствует существенный риск для жизни из-за жаркой погоды. Это усугубляется продолжающимся распространением коронавируса в республике. При этом специалисты указывают, что пик жары пришелся на воскресенье, когда было отмечено около 40 градусов по Цельсию. В понедельник максимальная температура пока остается в пределах 37 градусов из-за большого количества облаков.

В связи с жаркой погодой Главное управление здравоохранения страны призвало французов избегать длительного нахождения на солнце, пить больше жидкости и не смачивать медицинские маски водой, так как во влажном состоянии их эффективность защиты от коронавируса не гарантируется.

Летом прошлого года аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тыс. человек. 28 июня 2019 года столбик термометра в департаменте Эро поднялся до 48 градусов по Цельсию, что стало рекордом для континентальной Франции. Во время сильной жары 2003 года в республике умерли 15 тыс. человек.

11 август 2020 /
Непознанное
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