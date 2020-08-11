Наивысший уровень метеотревоги объявлен в 15 французских департаментах из-за жары

Наивысший (красный) уровень метеотревоги объявлен в 15 французских департаментах из-за экстремально жаркой погоды. Как сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France, еще в 54 департаментах введен предпоследний (оранжевый) уровень.

В красную зону попали районы преимущественно северной части страны. Наивысший уровень метеотревоги введен в том числе в департаментах Нор, Па-де-Кале, Эна, Сомма, Приморская Сена, Эр, Ивлин, Уаза, Эсон, Сена и Марна, Валь-д'Уаз, а также в Париже. Оранжевый уровень объявлен практически на всей остальной части континентальной Франции, за исключением западного побережья, а также большей части юга страны.

Как подчеркивают метеорологи, в районах с красным уровнем тревоги присутствует существенный риск для жизни из-за жаркой погоды. Это усугубляется продолжающимся распространением коронавирус а в республике. При этом специалисты указывают, что пик жары пришелся на воскресенье, когда было отмечено около 40 градусов по Цельсию. В понедельник максимальная температура пока остается в пределах 37 градусов из-за большого количества облаков.

В связи с жаркой погодой Главное управление здравоохранения страны призвало французов избегать длительного нахождения на солнц е, пить больше жидкости и не смачивать медицинские маски водой, так как во влажном состоянии их эффективность защиты от коронавирус а не гарантируется.

Летом прошлого года аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тыс. человек. 28 июня 2019 года столбик термометра в департаменте Эро поднялся до 48 градусов по Цельсию, что стало рекордом для континентальной Франции. Во время сильной жары 2003 года в республике умерли 15 тыс. человек.