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Помидоры общаются между собой?

Помидоры общаются между собой?

«Морковка, морковка, на связи картофель, нас идут окучивать!» Как знать, может быть, именно так звучат послания, которые отправляют друг другу растения посредством электросигналов. Эту разветвленную тайную подземную сеть ученые вычислили с помощью физических экспериментов и математического моделирования, и хотя до расшифровки посланий еще далеко, само их наличие не подлежит сомнению.

Как выяснили инженер-электрик из Алабамского университета в Хантсвилле Юрий Штессель и его коллега, биохимик Сергей Волков из Университета Оуквуд, опубликовавшие свои исследования в издании Communicative & Integrative Biology, растения могут обмениваться сигналами, не только, если они растут в почве рядом другом с другом, но даже если находятся в разных горшках — главное, чтобы между этими горшками был перекинут электропроводник (в эксперименте использовалась серебряная проволока).

«Я вполне допускаю, что сигналы могут передаваться через корневую систему и распространяться через почву от помидора к, скажем, дубу, причем сама почва будет играть роль проводника», — полагает Штессель.

Хотя по результатам своего исследования ученые не смогли прийти к однозначному выводу, о чем именно говорят растения, и являются ли отправляемые ими сигналы осознанным действием, потенциально такая сеть открывает огромные возможности. Ведь если бы удалось найти ключ к этому шифру, мы смогли бы узнать, что тревожит растения, чем они болеют или что им угрожает. А там и рукой подать до полноценного общения.

Ну, а сами ученые уже наметили новую область исследований.

«Во-первых, никто до сих пор не изучал досконально когнитивную обработку электрических сигналов, отправляемых и получаемых растениями, — говорит Штессель, — к тому же совершенно не изучен способ общения растений с помощью электроволн, передаваемых по воздуху».

10 август 2020 /
Непознанное
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