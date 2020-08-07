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В нашей ДНК нашлись гены загадочных видов

В нашей ДНК нашлись гены загадочных видов

Биологи обнаружили в ДНК неандертальца и денисовского человека следы неизвестных человеческих видов, некогда скрестившихся с ними. Часть этого генетического наследия носят в себе и современные люди.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале PLoS Genetics.

Специалисты давно изучают ДНК, обнаруженную в окаменелостях, чтобы реконструировать родословную человечества. Так, известно, что вышедшие из Африки представители Homo sapiens скрестились на просторах Евразии с неандертальцами и денисовцами. Последние два вида вымерли (скорее всего, не без помощи нашего, хотя тут есть разные мнения), но их "генетические подарки" остались в геноме современных людей.

А какова генетическая история самих неандертальцев и денисовцев? Был ли H. sapiens первым человеческим видом, с которым они скрестились? Или они тоже несли в своей ДНК наследие ушедших ветвей человеческого рода и, быть может, передали его нам?

Ответить на этот вопрос трудно, ведь образцов неандертальской и денисовской ДНК обнаружено очень мало. До недавнего времени твёрдо было установлено только то, что эти два вида скрещивались между собой.

Теперь трио исследователей из США представило новый метод анализа древних геномов, который способен восстановить родословную видов даже по таким скудным данным.

В нашей ДНК нашлись гены загадочных видов

Новый компьютерный алгоритм восстановил генетическую историю неандертальцев и денисовцев.
Иллюстрация Pixabay.

Новый алгоритм называется ARGweaver-D и представляет собой продвинутую версию давно известного инструмента ARGweaver. Пользователь новой версии выбирает демографическую модель, включающую, например, сведения о расселении и миграциях нужных видов. Исходя из этих данных, компьютер анализирует геном и восстанавливает историю скрещиваний.

Авторы опробовали своё детище на геномах современных людей, неандертальцев и денисовцев. Программа верно распознала все известные события скрещивания между этими видами. Тогда биологи ступили на неизвестную территорию, взявшись за реконструкцию родословной самих неандертальцев и денисовцев.

Учёные проанализировали ДНК из останков двух неандертальцев, одного денисовца и двух H. sapiens из Африки.

Расчёты показали, что 3% генома неандертальцев попало в их ДНК в результате скрещивания с неустановленным человеческим видом. А случилось это 200–300 тысяч лет назад.

"Генетический презент" от неизвестного вида носил в себе и денисовец. Около 1% его генома было приобретено в результате скрещивания неизвестно с кем.

Далеко не все "чужеродные" гены, доставшиеся неандертальцам и денисовцам, оказались в геноме современного человека в результате нашего с ними скрещивания. Однако 15% от их суммарных "приобретений" всё-таки попало в нашу ДНК.

Трудно судить, за какие признаки современных людей отвечают эти гены и насколько они нам полезны. Во всяком случае, они не вредны: эксперты не обнаружили никаких следов отрицательного отбора, действующего на эти гены.

07 август 2020 /
Непознанное
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