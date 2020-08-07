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Как выглядела бы Антарктида безо льда

Как выглядела бы Антарктида безо льда

При слове «Антарктида» на ум сразу приходит очень большой кусок льда. По сути так и есть. Средняя толщина льда на поверхности материка составляет 2,8 км, а кое-где достигает даже 4,5 км. Но что под ним?

К слову, вопреки распространенному мнению, не вся поверхность материка скрыта подо льдом! Целых 0,3% поверхности (это около 40 тысяч кв. км) площади свободны ото льда, в основном в Западной Антарктиде: острова, участки побережья, так называемые «сухие долины» и отдельные гребни и горные вершины (нунатаки).

Ответили на этот вопрос в NASA в 2019 году, когда решили подсчитать, что будет, если весь лед Антарктиды (а там его примерно 90% от всего, что есть на планете) растает. Для этого необходимо было знать его точный объем, а для этого, в свою очередь, топографию материка. Данные были получены в результате наземных, воздушных и спутниковых съемок, а также радаров, звуковых волн и электромагнитных инструментов.

Оказалось, что на поверхности Антарктиды много всего интересного. Около трети материка лежит ниже уровня мирового океана, а еще там находится долина Берд — самая глубокая точка всех континентов: 2870 м ниже уровня мирового океана. Это неслучайно. Как доказали британские ученые, материк просел минимум на 0,5 км из-за тяжести ледяного панциря.

А еще на материке есть Трансантарктические горы, которые делят его на две части: Восточную и Западную Антарктиду. На западе находится самая высокая гора Антарктиды Винсон - 4892 м. По сути, Антарктический полуостров представляет собой продолжение южноамериканских Анд.

На основании исследований в NASA сделали карту, как выглядел бы рельеф Антарктиды безо льда. На карте учтено поднятие земной коры после таяния ледникового покрова и повышения уровня моря. Его уровень, к слову, поднялся бы на 60 м, если бы лед Антарктиды растаял.

Как выглядела бы Антарктида безо льда

07 август 2020 /
Непознанное
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