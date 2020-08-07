Сон помогает и людям, и роботам, выяснили учёные

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили фазы сна и бодрствования посредством вычислительных моделей. Они выяснили, что воспоминания на самом деле динамичны, а не статичны, как было принято полагать ранее.

Исследование специалистов опубликовано на сайте университета. Как стало известно, мозг постоянно обновляет эти воспоминания. Таким образом учёные пришли к выводу, что регулярный отдых для продолжения обучения нужен не только человеку, но и робот у.

У искусственного интеллекта, как и у человека, информация во сне активно перерабатывается и реорганизуется для дальнейшего хранения и использования. В связи с этим учёные предлагают добавить сон в современные компьютеры.