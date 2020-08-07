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Сон помогает и людям, и роботам, выяснили учёные
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили фазы сна и бодрствования посредством вычислительных моделей. Они выяснили, что воспоминания на самом деле динамичны, а не статичны, как было принято полагать ранее.
Исследование специалистов опубликовано на сайте университета. Как стало известно, мозг постоянно обновляет эти воспоминания. Таким образом учёные пришли к выводу, что регулярный отдых для продолжения обучения нужен не только человеку, но и роботу.
У искусственного интеллекта, как и у человека, информация во сне активно перерабатывается и реорганизуется для дальнейшего хранения и использования. В связи с этим учёные предлагают добавить сон в современные компьютеры.
07 август 2020 /
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