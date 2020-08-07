Российские ученые составят карту аномальных зон Арктики. В таких районах перемешивается холодная и теплая вода, и это приводит к образованию так называемых внутренних волн. Они встречаются на материковых окраинах океанов, где есть перепад высот дна и регулярные приливы и отливы. В подобных точках скапливаются питательные вещества, они поднимаются со дна из-за волнения воды. Это привлекает большое количество промысловой рыбы, так что новая карта будет полезна компаниям по добыче рыбы. Эксперты отмечают, что список особых мест пригодится и работникам нефтегазовой отрасли. Дело в том, что внутренние волны способствуют разрушению дна рек. В таких районах запрещено строить гидротехнические сооружения даже в том случае, если район имеет потенциал добычи нефти и газа.