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Российские ученые составят карту аномальных зон Арктики

Российские ученые составят карту аномальных зон Арктики

Российские ученые составят карту аномальных зон Арктики. В таких районах перемешивается холодная и теплая вода, и это приводит к образованию так называемых внутренних волн. Они встречаются на материковых окраинах океанов, где есть перепад высот дна и регулярные приливы и отливы. В подобных точках скапливаются питательные вещества, они поднимаются со дна из-за волнения воды. Это привлекает большое количество промысловой рыбы, так что новая карта будет полезна компаниям по добыче рыбы. Эксперты отмечают, что список особых мест пригодится и работникам нефтегазовой отрасли. Дело в том, что внутренние волны способствуют разрушению дна рек. В таких районах запрещено строить гидротехнические сооружения даже в том случае, если район имеет потенциал добычи нефти и газа.

07 август 2020 /
Непознанное
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