В Германии испытывают летающие такси

В Германии начались испытания летающих такси. Судна называются CityAirbus, они управляются дистанционно и работают на электричестве, пишет Travel and Leisure.

Такие такси могут перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние до 100 километров, при этом водитель не требуется.

Каждое судно оснащено четырьмя пропеллерами, они практически бесшумны.