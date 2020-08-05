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В Германии испытывают летающие такси
В Германии начались испытания летающих такси. Судна называются CityAirbus, они управляются дистанционно и работают на электричестве, пишет Travel and Leisure.
Такие такси могут перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние до 100 километров, при этом водитель не требуется.
Каждое судно оснащено четырьмя пропеллерами, они практически бесшумны.
05 август 2020 /
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