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В Германии испытывают летающие такси

В Германии испытывают летающие такси

 

В Германии начались испытания летающих такси. Судна называются CityAirbus, они управляются дистанционно и работают на электричестве, пишет Travel and Leisure.

В Германии испытывают летающие такси

Такие такси могут перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние до 100 километров, при этом водитель не требуется.

Каждое судно оснащено четырьмя пропеллерами, они практически бесшумны.

05 август 2020 /
Непознанное
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