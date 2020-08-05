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Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Радон – радиоактивный газ природного происхождения, который может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. На улице концентрация радона очень низкая из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом, но в закрытых помещениях он может накапливаться.

"Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)",- говорится в сообщении.

Радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака, пояснили в пресс-службе.

"Радон является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. При этом вероятность развития рака легкого в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих",- подчеркнули в ведомстве.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора проводит всероссийский онлайн-опрос по информированности жителей России о радоне, отметили в пресс-службе.

Планируется опросить более 1,5 тысяч человек. Полученные данные помогут обосновать управленческие решения по вопросу обеспечения безопасности жителей России, проживающих на радоноопаных территориях, добавили в Роспотребнадзоре.

05 август 2020 /
Непознанное
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