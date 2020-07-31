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Эксперимент с подсознанием

Эксперимент с подсознанием

Если вам внушить незаметно какую-то мысль, то вы будете исходить из того, что она ваша. Впрочем, как и тот, кто ее вам внушил, а значит, вы не будете до конца отдавать себе отчет, почему вы поступаете так, а не иначе, и этим можно пользоваться. Вот бы уметь понимать, где свои мысли, а где чужие… Стоп! А неужели что-то можно внушать? Вот про это наш новый ролик. Приятного просмотра!

31 июль 2020 /
Непознанное
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