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Эксперимент с подсознанием
Если вам внушить незаметно какую-то мысль, то вы будете исходить из того, что она ваша. Впрочем, как и тот, кто ее вам внушил, а значит, вы не будете до конца отдавать себе отчет, почему вы поступаете так, а не иначе, и этим можно пользоваться. Вот бы уметь понимать, где свои мысли, а где чужие… Стоп! А неужели что-то можно внушать? Вот про это наш новый ролик. Приятного просмотра!
31 июль 2020 /
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