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Опасна ли аномалия магнитного поля Земли над Южной Атлантикой

Опасна ли аномалия магнитного поля Земли над Южной Атлантикой

В ходе нового исследования было доказано, что странное поведение магнитного поля нашей планеты над южноатлантическим регионом длится уже на протяжении миллионов лет. Таким образом, аномалия вряд ли приведет к изменению всего магнитного поля Земли.

Южноатлантическая аномалия — слабое место в магнитном поле Земли, которое защищает нашу планету от солнечного ветра и космической радиации. Вызвана она тем, что внутренний радиационный пояс Ван Аллена приближается к поверхности планеты, увеличивая поток энергичных частиц. Эта аномалия также создает помехи в сигналах спутников и космических кораблей.

Исследователи из Ливерпульского университета в Англии изучали вулканические породы острова Святой Елены, который лежит в зоне южноатлантической аномалии. Записи магнитного поля Земли сохраняются в магматических породах, благодаря чему можно проследить магнитную историю планеты.

Исследователи изучили камни из 34 вулканов, которые извергались на острове Святой Елены примерно 8−11 миллионов лет назад. Когда вулканические породы охлаждаются, небольшие частицы оксида железа в них намагничиваются, «запоминая» направление и силу магнитного поля Земли.

Линии магнитного поля Земли проходят с юга на север, а геомагнитные записи горных пород показали, что магнитное поле на острове Святой Елены указывало в самых разных направлениях во время извержений. Это говорит о том, что магнитное поле в регионе было нестабильным в течение примерно 11 миллионов лет.

Опасна ли аномалия магнитного поля Земли над Южной Атлантикой

Отклонения в магнитном поле планеты: сильные показаны желто-оранжевым, а небольшие отклонения — синим. Звезда расположена на острове Святой Елены.

Считается, что эти колебания могут в конечном итоге привести к изменению магнитного поля Земли. Однако учитывая, что магнитное поле в районе южноатлантической аномалии было нестабильным в течение нескольких миллионов лет, это маловероятно.

31 июль 2020 /
Непознанное
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