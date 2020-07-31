В Японии сделали движущегося 18-метрового робота

Японские инженеры из проекта Gundam Global Challenge провели тесты движений 18-метрового робот а в порту города Йокогама.

Недавнее видео показывает, как механизм, пока еще не оснащенный головой, делает первые пробные шаги. Отснятый материал в ролике показан в ускоренном темпе, поэтому неизвестно, сколько на самом деле заняла процедура.

О строительстве 25-тонного человекоподобного робот а было объявлено в январе 2020 года. Дизайн робот а повторяет внешность главного героя одного из самых продолжительных аниме-франчайзов Gundam. История робот а объединяет несколько десятков сериалов, OVA и полнометражных фильмов, созданных японской студией Sunrise. На основе Gundam были созданы «Трансформеры» и другие популярные фильмы.

робот разрабатывается с использованием открытой операционной системы Robot Operating System (ROS) и программного обеспечения для моделирования Gazebo. Сообщается, что механизм будет обладать 24 степенями свободы, что означает, что он сможет передвигаться практически по любой твердой поверхности.

робот должен был представлен публике в октябре, однако из-за пандемии коронавирус а его презентация перенесена на неопределенный срок.