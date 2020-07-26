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Где рождаются нейтрино высоких энергий?
Российские ученые выдвинули неожиданную идею о происхождении нейтрино высоких энергий. Не так давно эти предположения подтвердились экспериментально. А ключевую роль в этом сыграл российский радиотелескоп РАТАН-600.
На связи: Юрий Ковалев - доктор физико-математических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН, Заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН и лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ, руководитель научной программы «Радиоастрон».
26 июль 2020 /
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