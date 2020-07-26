Где рождаются нейтрино высоких энергий?

Российские ученые выдвинули неожиданную идею о происхождении нейтрино высоких энергий. Не так давно эти предположения подтвердились экспериментально. А ключевую роль в этом сыграл российский радиотелескоп РАТАН-600.

На связи: Юрий Ковалев - доктор физико-математических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН, Заведующий лабораторией внегалактической радиоастроном ии Астрокосмического центра ФИАН и лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ, руководитель научной программы «Радиоастрон».