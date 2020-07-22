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Биологи научились узнавать пол человека по зубной эмали

Биологи научились узнавать пол человека по зубной эмали

Фрагментарные останки скелета — зачастую единственные источники наших знаний о людях далекого прошлого. Можно вспомнить, что целый вид денисовцев известен нам лишь по косточке пальца и нескольким зубам. Поражает, как много информации способны получить антропологи по этим скудным образцам — тем не менее во многих вопросах и они заходят в тупик.

Даже определить пол человека по таким останкам удается далеко не всегда. Методы установления пола по различиям во фрагментах древней ДНК лишь развиваются и далеки от совершенства, к тому же выделить и секвенировать ее — отдельная сложнейшая задача. Новый быстрый подход к этой задаче нашли ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе. Их статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Для своей работы авторы воспользовались образцами, найденными во время раскопок древних поселений индейцев олони, живших в Калифорнии до появления европейцев. Ученые собрали зубы у 55 индивидуумов, живших между 300 и 2300 лет назад, и сопоставили их пол, установленный по скелетам, с составом эмали. Больше всего их интересовали амелогенины, входящие в состав белкового матрикса зубной эмали.

Дело в том, что амелогенины кодируются генами, присутствующими как на Х-хромосоме (у мужчин и женщин), так и на Y-хромосоме (у мужчин). Синтезированные с этих генов белки слегка отличаются друг от друга, что и проявляется в различиях в составе зубной эмали. Ученые показали, что по этой разнице пол носителя древнего зуба можно установить намного точнее, чем это позволяет и секвенирование ДНК, и даже анатомическое изучение костных фрагментов.

22 июль 2020 /
Непознанное
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