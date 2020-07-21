Выявлен механизм появления микропластика в растениях

Микропластик (МП), крошечные пластиковые частицы размером менее 5 мм, сегодня обнаруживаются почти везде на планете и даже на столе человека, к примеру, в морепродуктах и соли. Поскольку МП стали повсеместными, учёные забеспокоились о попадании микрочастиц из окружающей среды в пищевые цепочки, в частности в сельскохозяйственные культуры, и потенциальном их влиянии на здоровье человека. Вопрос об их поглощении съедобными растениями до сих пор не был изучен. Исследование на эту тему недавно провели в Китайской академии наук (CAS), сообщает EurekAlert.

В течение десятилетий учёные считали, что частицы микропластика слишком велики, чтобы пройти через физические барьеры растительной ткани, но это не так. Новая научная работа опровергает это предположение. МП может проникать из окружающей среды в клетки салата и пшеницы (изучались конкретно эти растения) через трещины в корнях растений. Затем они переносятся из корней в съедобные части растений. Также было установлено, что проникнуть в сельскохозяйственную культуру могут не только частицы размером до 50 нанометров, но и гораздо крупнее, которые примерно в 40 раз превышают этот показатель.

Так, МП, выявленные в данном исследовании, представляли собой сферические пластиковые частицы размером до 2 мкм с небольшой степенью механической гибкости. Эти особенности позволили микропластику втиснуться между клетками эпидермиса и попасть в сосуды ксилемы (основная водопроводящая ткань наземных сосудистых растений; один из двух подтипов проводящей ткани растений).Эти результаты проливают новый свет на возможность передачи МП по пищевой цепочке.

Если частицы проникают в растения, то они также попадают в мясо и молочные продукты. Это вызывает очевидную озабоченность по поводу выращивания сельскохозяйственных культур на полях, загрязненных сбросами сточных вод. Кроме того, исследование поднимает ключевой вопрос о том, как микропластик влияет на здоровье человека. Вопрос озвучивается не единожды, но, видимо, сегодня на него пока трудно дать исчерпывающий ответ.