В Арктике спрятали 21 ТБ открытого кода на случай апокалипсиса

Крупнейший сервис для разработчиков GitHub приступил к реализации проекта GitHub Arctic Code Vault, который предполагает создание самого крупного хранилища программ с открытым исходным кодом. Все труды разработчиков спрятаны в бывшей угольной шахте на архипелаге в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает Business Insider.

Два типа носителей информации из репозиториев GitHub: дискеты из кварцевого стекла и пленка. фото : GitHub

Теперь в Арктике хранится 21 ТБ данных на 186 пленочных катушках. После упаковки в коробку их погрузили под слой из сотни метров вечной мерзлоты. Также для хранения 6000 самых популярных репозиториев GitHub были использованы дискеты из кварцевого стекла Microsoft Silica, которые не требуют особых условия хранения. Их срок годности оценивается в тысячелетия.

Архив включает технические руководства по QR-декодированию, форматам файлов, кодировкам символов и другим критическим метаданным, чтобы необработанные данные могли быть преобразованы обратно в исходный код для использования в будущем. Также туда вошло «технологическое древо» и дорожная карта розеттского камня на случай, если в будущем произойдет технологический отскок назад.

К идее запуска проекта создателей подтолкнули истории утраты знаний прошлых цивилизаций, как, например, гибель в огне сокровищ Александрийской библиотеки. Некоторые постройки Древнего Рима дожили до наших дней благодаря использованию особого бетона, который был известен в те времена. Этот состав открыли заново лишь в 2014 году.