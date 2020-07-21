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Ученые создали «неразрезаемый» материал

Ученые создали «неразрезаемый» материал

Исследователи из университета Дарема в Великобритании и немецкого института Фраунгофера создали материал «Протей», который невозможно разрезать. Описание разработки опубликовал научный журнал Scientific Reports.

При попытке распилить «неразрезаемый» материал он испускает волны, разрушающие лезвия пил или ножей. Особенности такого материала объясняются его внутренней структурой. Он состоит из керамических сфер, которые находятся внутри структуры из сот алюминия. В связи с этим дрели могут прорезаться через верхние слои, однако начинают затупливаться при достижении керамических сфер.

Затем мелкие частицы керамической пыли заполняют промежутки в металлической структуре, из-за чего резать материал становится труднее, а скорость только усиливает эффект.

Отмечается, что материал показал свою эффективность против водяных резаков высокого давления. Сферическая форма керамических элементов расширяет водяную струю и «притупляет» даже такое «лезвие».

«Протей» имеет плотность в 15 процентов от плотности стали. Как полагают ученые, материал можно будет использовать для легковесной брони, неразрушимых велосипедных замков и защитной одежды.

В июне специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали материал, из которого можно изготавливать миниатюрные аккумуляторы. Ученые создали источник энергии на основе никелата лития. Для того, чтобы полученный материал обладал необходимой толщиной, они использовали специальный метод молекулярного наслаивания вещества.

21 июль 2020 /
Непознанное
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