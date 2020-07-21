» » Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже

Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже

Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже

Американские ученые выяснили, что те же типы клеток, которые вызывают мурашки, ответственны за контроль роста волос. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Традиционно считается, что появление мурашек на коже помогает животным защититься от холода. Тем не менее, этот рефлекс присущ всем млекопитающим, даже тем, у которых нет густой шерстью, включая человека.

Биологи из Гарвардского университета в США совместно с их тайваньскими коллегами обнаружили, что мышцы, которые сокращаясь инициируют образование мурашек, соединяют симпатический нерв со стволовыми клетками волосяного фолликула. То есть, каждый раз возникновение "гусиной кожи" стимулирует рост новых волос.

Авторы изучили на мышах, как происходит взаимодействие различных клеток при реакции на изменения внешней среды.

"Мы были заинтересованы в понимании того, как поведение стволовых клеток регулируется внешними стимулами. Кожа находится на границе между нашим телом и внешним миром и имеет множество стволовых клеток, окруженных различными типами других клеток, — приводятся в пресс-релизе Гарвардского университета слова руководителя исследования Я-Чие Хсу (Ya-Chieh Hsu), доцента кафедры стволовых клеток и регенеративной биологии. — В этом исследовании мы выявили интересную двухкомпонентную систему, которая модулирует поведение стволовых клеток в соответствии с изменениями температуры внешней среды".

Связь между симпатическим нервом и крошечной гладкой мышцей в кожной ткани хорошо известна. Когда организм чувствует холод, симпатические нейроны посылают нервный сигнал, и мышца реагирует, сжимаясь и заставляя волосы встать дыбом.

Однако при исследовании кожи с помощью электронной микроскопии исследователи обнаружили, что симпатический нерв не только связан с мышцей, но и образует прямую связь со стволовыми клетками волосяного фолликула. Фактически, нервные волокна обертываются вокруг стволовых клеток волосяного фолликула как лента.

"На ультраструктурном уровне мы увидели, как взаимодействуют нерв и стволовая клетка. Мы были удивлены, обнаружив, что нервные клетки образуют синапсоподобные структуры с эпителиальными стволовыми клетками, которые обычно не являются мишенью для нейронов", — говорит Хсу.

Детальное изучение подтвердило, что нервная активность постоянно поддерживает стволовые клетки в состоянии, готовом к регенерации. В случае сильного охлаждения нерв активируется на более высоком уровне, и высвобождается больше нейротрансмиттеров, что приводит к быстрой активации стволовых клеток, регенерации волосяного фолликула и росту новых волос.

Когда ученые удалили мышцу, соединенную с волосяным фолликулом, симпатический нерв втянулся, и нервная связь со стволовыми клетками волосяного фолликула была потеряна.

С помощью этих экспериментов исследователи определили двухкомпонентную систему, которая регулирует стволовые клетки волосяного фолликула. Нерв является сигнальным компонентом, который активирует стволовые клетки через нейротрансмиттеры, в то время как мышца — это структурный компонент, напрямую соединяющий нервные волокна со стволовыми клетками волосяного фолликула.

Более того, авторы обнаружили, что сигнал исходит от самого волосяного фолликула. Он секретирует белок, который активирует гладкую мышцу, связанную с симпатическим нервом. После этого происходит обратное взаимодействие — нерв через мышцу управляет стволовыми клетками волосяного фолликула, запуская рост новых волос.

В будущем исследователи планируют продолжить изучение влияния внешней среды на стволовые клетки кожи, например, при восстановлении и заживлении ран.

21 июль 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Наномедицина: как действуют лекарства от радиации
Непознанное

Наномедицина: как действуют лекарства от радиации

Опасность радиации — в высокой проникающей способности очень маленьких частиц больших энергий в живые ткани, поэтому ученые борются с ее последствиями «нанооружием».
Вирус иммунодефицита человека проникает в плаценту, пользуясь белком эндогенного ретровируса
Непознанное

Вирус иммунодефицита человека проникает в плаценту, пользуясь белком эндогенного ретровируса

вирус иммунодефицита человека обычно поражает иммунные клетки, поскольку они несут на себе необходимые для прикрепления вируса рецепторы. Но иногда он как-то проникает и в клетки других типов:
В листьях ивы обнаружили вещество, способное уничтожать раковые клетки
Непознанное

В листьях ивы обнаружили вещество, способное уничтожать раковые клетки

В лабораторных исследованиях миабеацин показал свою эффективность против нескольких линий клеток рака молочной железы, горла и яичников
В клетках кожи человека обнаружили странные связи, похожие на нейроны
Непознанное

В клетках кожи человека обнаружили странные связи, похожие на нейроны

Выяснилось, что и клетки кожи «общаются» друг с другом почти как нейроны!
Нерв, пересаженный в другую мышцу, перестраивает ее «под себя»
Непознанное

Нерв, пересаженный в другую мышцу, перестраивает ее «под себя»

Недавние эксперименты европейских нейробиологов по пересадке нервов крыс из мышцы кисти в бицепс позволяют лучше разобраться в том, как вообще устроены связи между нервами и мышцами. В ходе
Создали сперматозоиды и яйцеклетки из клеток кожи человека
Непознанное

Создали сперматозоиды и яйцеклетки из клеток кожи человека

Ученые из Кембриджского университета в Британии создали искусственные сперматозоиды и яйцеклетки на начальном этапе их развития из обычных клеток человеческой кожи. Это настоящее достижение, которое
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуРыба-архитекторНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?


Свежие Статьи
Выявлен механизм появления микропластика в растениях

Выявлен механизм появления микропластика в растениях

Почему в день рождения высок риск смерти?

Почему в день рождения высок риск смерти?

В Арктике спрятали 21 ТБ открытого кода на случай апокалипсиса

В Арктике спрятали 21 ТБ открытого кода на случай апокалипсиса

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+