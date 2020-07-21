Составлена карта радиационного загрязнения Европы

Европейские учёные составили первую детальную карту концентрации различных радионуклидов в почве Европы. Они попали туда во второй половине XX века в результате атмосферных ядерных испытаний, а также аварий на разных объектах. Описание работы опубликовал научный журнал Scientific Reports.

Большое количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду после испытаний ядерного оружия, а также Чернобыльской катастрофы. Раньше учёные не могли точно установить, откуда взялись те или иные изотопы в почве разных регионов Европы. В настоящей работе чётко показано, что у обоих типов выбросов есть свои опознавательные черты.

В середине прошлого века Советский Союз, США, Франция, Британия и Китай проводили сотни испытаний атомных и термоядерных бомб в атмосфере, под водой и под землей. Они закончились в 1963 году после подписания так называемого Московского договора.

Несмотря на то, что эти испытания продолжались относительно недолгое время, они радикально изменили состав атмосферы Земли, работу её экосистем и климат а. Значение этих изменений ученые продолжают изучать. Четыре года назад ученые даже предложили отсчитывать с начала подобных испытаний новую геологическую эпоху – антропоцен.

