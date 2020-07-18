Ученые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуков

В погоне за миниатюрностью пришлось значительно упростить характеристики камеры — она черно-белая, снимает в низком разрешении и видео может быть не больше 5 кадров в секунду. Угол обзора тоже сузили, но это компенсируется за счет поворотного объектива. Им можно управлять удаленно со смартфона.

Из-за маленьких размеров камера может проработать два часа в режиме непрерывной съемки. Чтобы экономить заряд, в нее встроили акселерометр, который активирует запись только когда жук начинает двигаться. Изображение пока передается на смартфон через Bluetooth, в лучшем случае он сможет работать на расстоянии 120 метров.

Как это работает — в углу показывается картинка с камеры на жуке:

Такая камера может предоставить энтомологам новые данные о том, как насекомые передвигаются в естественной среде, реагируют на угрозы и другие раздражители в дикой природе. И даже даст возможность ближе взглянуть на их социальное взаимодействие.

Исследователи уже задумались о возможных проблемах конфиденицальности с подобными камерами, сообщает Gizmodo. Ее можно установить на миниатюрном робот е и использовать для слежки за людьми. Но до масштабного производства подобных камер еще далеко, поэтому этот вопрос откладывается на неопредленный срок.