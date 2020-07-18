Люди создают животных, не способных жить: жертвы селекции в XXI веке

Мы привыкли думать, что селекция направлена на улучшение качеств животных и увеличение видового разнообразия. Однако, когда человек берется самостоятельно перекраивать природу в угоду своим интересам, реальность бывает жестока.



С тех пор, как человек занял господствующее положение в природе, он не перестает играть со своими «младшими братьями». На протяжении веков различные виды животных подвергались искусственным изменениям: одни были одомашнены и научились быть послушными, другие оказались слишком опасными и были полностью истреблены. С помощью селекции люди создавали новые виды живых существ, удовлетворяющих их потребностям и просто демонстрирующих возможности интеллекта — но у этих действий есть и обратная сторона.

Гибриды: фантастика и реальный мир

Этот сюжет стал одним из самых популярных в жанре научной фантастики. Цезарь, главный герой франшизы «Планета обезьян», является прямым результатом генетических экспериментов. Он явно умнее, чем среднестатистическая обезьяна, и со временем превосходит умом даже своих собственных создателей. Хорошим примером выступил и Indominus Rex — динозавр, получившийся в результате гибридной комбинации генов других динозавров, рептилий и амфибий, что сделало его не просто самым ценным экспонатом «Парка Юрского периода», но и опаснейшим хищником в вымышленной киновселенной. Несмотря на то, что в реальности подобные эксперименты еще не проводились, человечество продолжает создавать все более и более странных гибридов. Но к чему это приводит на самом деле?

Цезарь — пример «положительной» селекции, наделившей животное когнитивными способностями, близкими к человеческим.

Карликовая домашняя свинья, или мини-пиг, получила известность не только как лабораторное животное, на котором удобно проводить испытания, но также стала весьма популярным домашним питомцем. Увы, многие их тех, кто приобретал себе симпатичного поросенка, со временем разочаровывались в своем приобретении. К примеру, в 2015 году CBS News сообщила, что брошенные, лишившиеся хозяев мини-пиги наводнили США. Свинья, даже карликовая, по своей природе является на редкость прожорливым существом, и многие просто не смогли обеспечить их достаточным количеством пищи, чтобы животное оставалось здоровым. В результате голодные свиньи вели образ жизни мусорщиков, отъедаясь до больших размеров за счет пищевых отходов. Дело в том, что для сохранения миниатюрности мини-пигу необходима особая диета, несоблюдение которой приводит к быстрому росту.

Селекция: обоюдоострый клинок

Другой жертвой человеческого пристрастия к генетике стали собаки. На заре цивилизаций эти одомашненные животные играли роль сторожей и пастухов, а потому выживали наиболее умные и физически здоровые особи. В наши дни, когда богатство дома перестало измеряться размером отары, а животных сменили цифровые сигнализации, собаки все чаще становятся своеобразным аксессуаром для выставочных мероприятий. В погоне за внешними особенностями селекционеры сделали этих животных инвалидами: к примеру, мопсы и французские бульдоги с рождения страдают от очень высокого риска развития проблем с дыхательной системой, связанного с собачьей болезнью, известной как брахицефалический синдром. В 2013 году исследователи выяснили, что болеющие брахицефалией собаки испытывают трудности при большой физической нагрузке и страдают от перегрева уже при 19оС, а также от проблем со сном.

9-месячный жеребенок Эль-Рей страдает от редкой патологии носового хряща, которая придает его мордочке своеобразный вид.

Лошади — еще один пример того, как гибридизация и селекция способны изменить изначально могучее и выносливое создание. Речь идет не только о породах, которые разводят специально для гонок. Портал New Scientist сообщает, что в США набирают популярность арабские скакуны «без лица», обладающие весьма специфической внешностью. Эта физическая черта — ни что иное, как патология, которая вызывает у лошади проблемы с дыханием. Британский специалист по конному спорту Тим Гритт отмечает, что для лошади такая деформация имеет куда более значительные последствия, чем для человека и даже для собаки, поскольку лошадь может делать полноценный вдох только через нос.

Как же быть в этой ситуации? Джонатан Пикон, президент Британской ветеринарной ассоциации, говорит о том, что каждое животное, у которого из-за селекционных манипуляций развиваются патологии, служит отличным материалом для исследователей. Изучив подобные проблемные случаи, в будущем ученые смогут избежать более серьезных ошибок. Впрочем, в конечном итоге все, как всегда, упирается в мораль самого человека: только нам с вами остается решать, имеем ли мы право ради потребительского интереса и личных целей превращать животных в деформированных, больных с рождения существ.