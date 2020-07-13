Феномен "Слепота на лица"

Способность распознавать лица — уникальный и довольно сложный для изучения нейрокогнитивный навык, который имеет важное социальное значение. Довольно неловко встретить улыбающегося и машущего вам человека в парке и не узнать его в лицо. Каждый может время от времени забыть, где раньше видел здоровающегося с ним прохожего. Но лишь 2% населения Земли сталкиваются с этой проблемой ежедневно и не могут узнать даже хороших знакомых, друзей и родных.

Данное расстройство называется прозопагнозией или лицевой агнозией. Лица кажутся людям с этим заболеванием одинаковыми. Традиционный взгляд на эту проблему предполагает, что слепота на лица возникает из-за нарушений зрительного восприятия. Однако люди с прозопагнозией прекрасно справляются с тестами на зрительную идентификацию различных предметов. Парадокс много лет привлекал ученых, пока исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне не убедились в том, что неспособность узнать соседа по даче или коллегу связана с трудностями при извлечении информации из памяти.

Джозеф ДеГутис, ведущий автор работы, опубликованной в журнале Cortex, считает, что люди с прозопагнозией не могут вспомнить контекстные данные о человеке: имя, профессия, семейное положение, хобби. При случайных встречах со знакомыми в парке в мозг у слепых на лица возникает лишь смутное ощущение знакомства без каких-либо деталей в памяти. Можно ли доверять этому ощущению?

Ученые поставили эксперимент, в котором участвовало 60 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Половина добровольцев страдала слепотой на лица в течение всей жизни. Каждому участнику показали по 60 изображений незнакомых лиц. Затем снимки показали еще раз, но добавили к набору 60 новых изображений. Добровольцы классифицировали лица как ранее увиденные или встречающиеся в первый раз.

Участники без прозопагнозии ожидаемо справились с заданием лучше. Тем не менее, люди со слепотой могли верно определить многие лица, которые видели в первой части эксперимента, пусть и с меньшей уверенностью. Потому ученые полагают, что механизм распознавания лиц у обычных людей и тех, кто страдает прозопагнозией, не только отличается способами работы с память ю, но существует нечто более глубокое, чем смутное ощущение знакомства, помогающее слепым на лица их все-таки узнавать.

Результаты ученых — важный шаг к улучшению жизни страдающих прозопагнозией. Кроме того, работа приблизила исследователей к более полному пониманию процессов памяти и тому, как они связаны со зрительным восприятием.