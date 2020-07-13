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Швейцарская компания создаст индивидуальные хранилища в Альпах

Швейцарская компания создаст индивидуальные хранилища в Альпах

Фирма Bruenig Mega Safe AG представила необычный способ хранения ценностей и конфиденциальных данных: она предложила высекать индивидуальные хранилища в основании Альп.

Проект создан совместно с компанией Gasser Felstechnik AG, специализирующейся на разработке горных пород и подземном строительстве. Для его реализации авторы собираются использовать подземную территорию массива Брюнинг. Они планируют застроить площадь, равную десяти футбольным полям, и, по словам Уго Шиттенхельма, члена совета директоров Bruenig Mega Safe AG, могут расширить пространство, если это будет необходимо.

Компания обещает создать подходящие условия для хранения ценных вещей, таких как произведения искусства, золото, фондовые сертификаты или даже классические автомобили, и персональных данных, а также для «проведения мероприятий, которые должны соответствовать высоким требованиям безопасности».

Расположение хранилищ обусловлено безопасностью и стоимостью работ. «Скальный свод дешевле построить, — сказал Шиттенхельм. — Вы быстрее получите разрешения на строительство, крыша не может быть повреждена, кроме того, вам не нужны колючая проволока и собаки».

Швейцарская компания создаст индивидуальные хранилища в Альпах

Стоимость начинается от 500 тысяч долларов, покупатели должны внести оплату до начала строительства. Так, они приобретают недвижимость (права на ее застройку будут сохраняться 99 лет) и сами определяют размер и обстановку будущего хранилища. Клиенты смогут получить безопасный круглосуточный доступ к имуществу через туннель, который достаточно большой, чтобы в нем могли разместиться грузовики.

Также они получат возможность выбрать хранилища размером от 100 до 100 тысяч кубических метров с высотой потолков до 90 метров, сообщается на официальной странице проекта. К сейфам проведут воду, отопление и электричество, температуру внутри будут поддерживать в пределах плюс 12 градусов Цельсия, а влажность воздуха — на уровне 40%. Кроме того, за помещениями будут вести круглосуточное наблюдение.

Bruenig Mega Safe уже ведет переговоры примерно с десятком потенциальных клиентов, в том числе с семейными офисами, художественными галереями и состоятельными физическими лицами. Хотя до сих пор наибольший интерес проявляли швейцарские граждане и фирмы, компания стремится привлечь клиентов из Гонконга и Сингапура, сказал Шиттенхельм.

Компании нужно около семи миллионов швейцарских франков (7,5 миллиона долларов) от первых клиентов, чтобы начать строительство. Старт работ планируется на 2021 год, а заработать первые хранилища должны в начале 2022-го.

13 июль 2020 /
Непознанное
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