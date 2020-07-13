Чем занимается наш мозг во сне?
1. Принимает решения
Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, говорит о том, что мозг более чем способен принимать решения во время сна. Участников этого исследования просили сортировать слова на две категории нажатием кнопки, причем во время испытаний позволялось уснуть. Однако эксперимент продолжился и во сне — мозг участников был способен принимать решения даже после того, как организм погружался в сон.
2. Сортирует воспоминания
Во сне мозг обрабатывает новые воспоминания, проверяет связи со старыми и сортирует память так, чтобы человек не забывал нужные моменты. По словам доктора Мэтью Уокера из Калифорнийского университета, если человек занимается фортепиано после после здорового сна и в следующую ночь спит еще восемь часов, то пройденное на уроке воспроизводится им на 20−30% лучше, чем при проверке знаний сразу же после окончания занятий.
3. Создает ассоциации
Во время сна мозг строит ассоциативные связи между, казалось бы, не связанными между собой вещами. Это может привести к появлению необычных идей или углубленному пониманию окружающего мира. Поэтому возникающие порой в голове неожиданно оригинальные идеи не так уж и спонтанны.
4. Избавляется от токсинов
Серия исследований показывает, что во сне мозг мышей очищается от нейродегенеративных клеток и токсинов, увеличение концентрации которых может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.
5. Обучается физическому труду.
Во время фазы быстрого сна новая информация о двигательной функции организма передается из коры головного мозга, отвечающей в том числе за моторику, в височную долю. Это помогает нам «осмысливать» и эффективнее выполнять задачи, касающиеся физической активности.
Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать
Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"
Ученые объяснили, как сохранять воспоминания во время сна
Ученые выяснили, что мозг никогда не отдыхает. Даже во сне
Почему люди не помнят сны?
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ