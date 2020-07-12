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В китайском аквариуме появился гиперреалистичный робот-дельфин

В китайском аквариуме появился гиперреалистичный робот-дельфин

Дельфин, которого вы видите на этом фото, ненастоящий! Это робот, созданный компанией Edge Innovations. Отличить копию от настоящего животного практически невозможно, и фирма принимает это, как самый лучший комплимент, ведь их проект нацелен освободить живых дельфинов из развлекательных парков, заменив их роботами.

Невероятно реалистичный дельфин был спроектирован и построен специалистами по спецэффектам из компании Edge Innovations, а также Уолтом Конти и Роджером Хольцбергом из Walt Disney Imagineering.

робот весит 270 килограм, держит заряд в течение 10 часов и может «жить» в соленой воде около 10 лет. Удивительно реалистичная скелетная и мышечная структура помогают конструкции двигаться, как настоящее животное.

В китайском аквариуме появился гиперреалистичный робот-дельфин

Единственный недостаток этого дельфина в том, что он пока что не может работать автономно. Вместо этого он управляется оператором, чтобы реагировать в режиме реального времени на команды.

Уже сейчас эта модель тестируется в новом аквариуме в Китае. Edge Innovations надеется продать до 150 роботов-дельфинов в течение следующих трех лет.

роботизированные дельфины и другие существа могут быть решением для аквариумов и тематических развлекательных парков, в которых есть плененные киты и дельфины, поскольку они сталкиваются с растущим давлением со стороны общественности и многих компаний, которые выступают против удерживания животных в неволе.

12 июль 2020 /
Непознанное
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