Ученые объяснили, почему в дождливую погоду повышается сонливость

Во время дождя часто хочется спать. Почему так происходит, объяснили австралийские ученые.

Так, в дождь повышается сонливость из-за снижения атмосферного давления, в результате замедляется сердечный ритм, органы получают меньше кислорода, что сказывается на тканях головного мозг а, который отвечает за активность организма.

По словам специалистов, в дождливую погоду сокращается количество солнечных лучей, которые днем блокируют выработку гормона мелатонина, в результате несвоевременно включаются биологические часы.

Кроме того, успокаивающими факторами являются ритмичный шум дождевых капель и запах земли после дождя — все это снижает активность мозг а и улучшает сон человека, резюмировали ученые.