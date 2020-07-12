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Ученые объяснили, почему в дождливую погоду повышается сонливость
Во время дождя часто хочется спать. Почему так происходит, объяснили австралийские ученые.
Так, в дождь повышается сонливость из-за снижения атмосферного давления, в результате замедляется сердечный ритм, органы получают меньше кислорода, что сказывается на тканях головного мозга, который отвечает за активность организма.
По словам специалистов, в дождливую погоду сокращается количество солнечных лучей, которые днем блокируют выработку гормона мелатонина, в результате несвоевременно включаются биологические часы.
Кроме того, успокаивающими факторами являются ритмичный шум дождевых капель и запах земли после дождя — все это снижает активность мозга и улучшает сон человека, резюмировали ученые.
12 июль 2020 /
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