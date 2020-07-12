Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать
Ученые из Университета Британской Колумбии в своем исследовании доказали, что человек, который находится при смерти и без сознания, продолжает хорошо слышать.
Считается, что слух является последним из чувств, которое теряет человек умирая. Ученые задались вопросом, действительно ли умирающий в бессознательном состоянии способен слышать.
В исследовании приняли участие здоровые люди, пациенты хосписа, которые находились в сознании, а также те же пациенты, но уже когда они были при смерти. Всем им измерили электрическую активность в мозге при помощи электроэнцефалографии.
Оказалось, что даже умирающий мозг может нормально реагировать на звуки, когда человек уже находится в бессознательном состоянии. При этом, по словам ученых, мозг умирающего реагировал на звуки точно так же, как и мозг здорового человека. Но в тоже время, пока нет ответа на вопрос, если умирающий человек в бессознательном состоянии способен понимать, что они слышат.
«Этот первый проблеск подтверждает идею, что мы должны продолжать разговаривать с людьми, когда они умирают, поскольку что-то происходит в их мозге» — считает ведущий автор исследования Элизабет Блудон.
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