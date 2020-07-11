Несколько интересных фактов о марсоходе Perseverance
Менее чем через месяц НАСА рассчитывает начать миссию Mars 2020 и запустить Марсоход с мыса Канаверал, штат Флорида. Оснащенный научными приборами, передовыми вычислительными машинами и другими новыми системами, Марсоход Perseverance является самым большим, самым тяжелым и самым сложным транспортным средством, которое НАСА когда-либо отправляло на Марс.
Вот некоторые факты о миссии Mars 2020 и Марсоходе Perseverance:
1. У ровера трудная миссия. Он должен не только приземлиться на красную планету, но и работать над своими научными целями: искать признаки древней микробной жизни, характеризовать геологию и климат планеты, собирать образцы горных и осадочных пород для будущего возвращения на Землю.
2. Марсоход приземлится в месте, в котором есть высокий шанс обнаружения признаков прошлой микробной жизни. Это место – кратер Езеро.
Кратер имеет ширину 45 километров и находится на западном краю равнины Planitia. Кратер Езеро - гигантская впадина чуть севернее Марсианского экватора, образованная давным-давно, из-за падения метеорита.
3. Аппараты, работающие на орбите Марсе, собирали изображения и другие данные кратера Езеро с высоты примерно в 322 километра над поверхностью, но для обнаружение признаков древней жизни на поверхности нужен более тщательный осмотр поверхности планеты. Именно для такого тщательного осмотра поверхности планеты и был создан Марсоход Perseverance. Также он поможет ученым узнать какой климат был на Марсе много миллионов лет назад, благодаря горным породам, которые он будет собирать на красной планете.
Когда мы узнаем прошлые климатические условия Марса, мы сможем ответить себе на вопрос о том, почему земля и Марс, которые образовались из одного и того же первичного материала, оказались настолько разными.
4. Perseverance - это первый Марсоход, который доставит вместе с собой на Марс систему сбора проб, которая будет упаковывать образцы горных пород, для будущей доставки их на Землю.
НАСА и Европейское космическое агентство планируют кампанию по возвращению образцов с Марса, потому что здесь, на Земле, мы сможем исследовать образцы с помощью инструментов, которые мы не сможем отправить на Марс для исследования образцов, потому что эти инструменты слишком большие и сложные. Наземные лаборатории будут использоваться для установления того, являются ли любые потенциальные признаки жизни, обнаруженные Марсоходом, окончательными доказательствами прошлой жизни.
5. Навигационная система Terrain-Relative, которая автономно помогает Марсоходу избегать опасностей при посадке, и набор датчиков Mars Science Laboratory Entry, Descent и Landing Instrumentation 2 (MEDLI2), которые будут собирать важнейшие данные во время путешествия через Марсианскую атмосферу, помогут будущим миссиям, в которых будут задействованы люди, приземляться более безопасно.
Perseverance также имеет функции, которые помогут астронавтам на красной планете, в том числе набор инструментов Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), который будет собирать информацию о погоде, климате и пыли.
6. Марсоход Perseverance и другие части космического аппарата оснащены 23 камерами. Они помогут инженерам составить представление о процессе посадки в высоком разрешении после того, как Марсоход благополучно приземлится на Марсе 18 февраля 2021 года, также они сделают снимки ландшафта.
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