Несколько интересных фактов о марсоходе Perseverance

Менее чем через месяц НАСА рассчитывает начать миссию Mars 2020 и запустить Марс оход с мыса Канаверал, штат Флорида. Оснащенный научными приборами, передовыми вычислительными машинами и другими новыми системами, Марс оход Perseverance является самым большим, самым тяжелым и самым сложным транспортным средством, которое НАСА когда-либо отправляло на Марс .

Вот некоторые факты о миссии Mars 2020 и Марс оходе Perseverance:

1. У ровера трудная миссия. Он должен не только приземлиться на красную планету, но и работать над своими научными целями: искать признаки древней микробной жизни, характеризовать геологию и климат планеты, собирать образцы горных и осадочных пород для будущего возвращения на Землю.

2. Марс оход приземлится в месте, в котором есть высокий шанс обнаружения признаков прошлой микробной жизни. Это место – кратер Езеро.

Кратер имеет ширину 45 километров и находится на западном краю равнины Planitia. Кратер Езеро - гигантская впадина чуть севернее Марс ианского экватора, образованная давным-давно, из-за падения метеорит а.

3. Аппараты, работающие на орбите Марс е, собирали изображения и другие данные кратера Езеро с высоты примерно в 322 километра над поверхностью, но для обнаружение признаков древней жизни на поверхности нужен более тщательный осмотр поверхности планеты. Именно для такого тщательного осмотра поверхности планеты и был создан Марс оход Perseverance. Также он поможет ученым узнать какой климат был на Марс е много миллионов лет назад, благодаря горным породам, которые он будет собирать на красной планете.

Когда мы узнаем прошлые климат ические условия Марс а, мы сможем ответить себе на вопрос о том, почему земля и Марс , которые образовались из одного и того же первичного материала, оказались настолько разными.

4. Perseverance - это первый Марс оход, который доставит вместе с собой на Марс систему сбора проб, которая будет упаковывать образцы горных пород, для будущей доставки их на Землю.

НАСА и Европейское космическое агентство планируют кампанию по возвращению образцов с Марс а, потому что здесь, на Земле, мы сможем исследовать образцы с помощью инструментов, которые мы не сможем отправить на Марс для исследования образцов, потому что эти инструменты слишком большие и сложные. Наземные лаборатории будут использоваться для установления того, являются ли любые потенциальные признаки жизни, обнаруженные Марс оходом, окончательными доказательствами прошлой жизни.

5. Навигационная система Terrain-Relative, которая автономно помогает Марс оходу избегать опасностей при посадке, и набор датчиков Mars Science Laboratory Entry, Descent и Landing Instrumentation 2 (MEDLI2), которые будут собирать важнейшие данные во время путешествия через Марс ианскую атмосферу, помогут будущим миссиям, в которых будут задействованы люди, приземля ться более безопасно.

Perseverance также имеет функции, которые помогут астронавтам на красной планете, в том числе набор инструментов Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), который будет собирать информацию о погоде, климат е и пыли.

6. Марс оход Perseverance и другие части космического аппарата оснащены 23 камерами. Они помогут инженерам составить представление о процессе посадки в высоком разрешении после того, как Марс оход благополучно приземлится на Марс е 18 февраля 2021 года, также они сделают снимки ландшафта.