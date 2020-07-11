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В России протестируют влияние сетей 5G на людей

В России протестируют влияние сетей 5G на людей

Тестировать влияние связи пятого поколения (5G) на человеческий организм и городскую среду могут начать в Москве уже в ближайшее время. О готовности мегаполиса к таким исследованиям сообщили эксперты Научно-исследовательского института радио имени М. И. Кривошеева (НИИР). Тем временем в Москве сеть 5G работает уже почти год.

Исследования по выявлению безопасного уровня воздействия излучения 5G заказал Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Тестирования проведут специалисты Научно-исследовательского института медицины труда им. Н. Ф. Измерова (НИИМТ) на базе специализированного стенда. Его уже собрали с использованием полного комплекта оборудования для всех действующих сотовых сетей, начиная от второго поколения (GSM) и заканчивая пятым (5G).

Предполагается, что испытания будут проходить на протяжении всего 2020 года. Тестирование уже одобрил Минздрав России и Министерство цифрового развития, а также члены рабочей группы нацпроекта «Цифровая экономика».

На основании данных исследования специалисты рассчитают безопасный для человека уровень излучения того или иного стандарта связи. Итоговые цифры вышлют в Минздрав и Роспотребнадзор, которые и примут окончательное решение по масштабам и нормам внедрения в России 5G. Результаты представят широкой публике в начале 2021 года.

Сейчас не существует ни одного фактического доказательства опасного влияния сетей 5G на здоровье человека. Этом вопросу посвящена отдельная страница на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако это не мешает множиться сторонникам идеи, что излучение 5G опасно для природы и человека. В 2020 году в ряде стран состоялись выступления противников новой технологии, которые нападали на уже установленные вышки и даже сжигали их.

В Москве первая пилотная зона 5G, построенная на базе действующей сети LTE (4G), заработала на улице Тверской в августе 2019 года. Внедрение сетей 5G по всей России предусмотрено среди задач нацпроекта «Цифровая экономика». На реализацию этого проекта до 2024 года планируется направить более 1,8 трлн рублей.

11 июль 2020 /
Непознанное
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