Богачи захотели жить в плавучих городах

Пандемии коронавирус а удалось воскресить одну из самых известных легенд — миф об Атлантиде. Идея о плодородном острове с мудрыми правителями и порядочными гражданами получила второй шанс благодаря систейдингу. Так называют проживание в автономных плавучих городах, где действуют собственные законы. Как считают представители данного движения, сообщества, дрейфующие в открытом море, — чуть ли не единственный шанс сберечь планету от гибели. Плавучее спасение от всех бед — в материале «Ленты.ру».

Режим самоизоляции коснулся не только обычных людей, но и богачей, которые тоже были вынуждены где-то переждать карантин . Тогда риелторы фиксировали небывалый спрос на элитную недвижимость: роскошные особняки, шотландские замки, необитаемые острова в Карибском море и даже бункеры. Также вырос интерес к частным самолетам и яхтам: до своей недвижимости надо еще как-то добраться.

Даже внутри неприступных бомбоубежищ богачи предусмотрели для себя огромные бассейны, спортзалы и кинотеатры. Большинство подобных объектов находятся в США или Европе на месте заброшенных военных баз. Однако миллиардеры из Кремниевой долины предпочли в качестве локации Новую Зеландию — тихое место вдали от всяких потрясений и внешних угроз.

Бункер Vivos

«Она никому не враг. Это не цель для ядерного удара. Это не цель для войны. Это место, где люди ищут убежища», — объясняет директор фирмы-производителя бункеров Гэри Линч. Бывший премьер-министр страны Джон Ки также вторит ему: «Я знаю много людей, которые говорили мне, что они хотели бы иметь жилье в Новой Зеландии, если бы мир катился в ад».

Бункером в стране уже обзавелся основатель платежной системы PayPal и первый инвестор Facebook Питер Тиль. Однако еще в 2008 году он вложился в организацию под названием «Институт систейдинга» (The Seasteading Institute), которая теперь является главной компанией на рынке, продвигающей концепцию городов посреди океана.

Уплыть от проблем

Вообще сама идея плавучего острова не является принципиально новой — такое есть в природе и встречается, например, в Рыбинском водохранилище (Ярославская область). Очень часто сильный ветер вырывает прибрежные растения на водоеме, рогоз или тростник, сбивает их в кучу и «отправляет в путешествие». Случается, что на поверхность болота всплывает большой кусок торфа. Иногда такая подвижная часть суши может остановиться на месте, обрасти и стать полноценным островом.

Люди нередко заселяли эту землю или же использовали ее в хозяйственной деятельности (выращивали рис или пшеницу). Так, известно о племени индейцев уру, проживающих на берегах южноамериканского озера Титикака. Они прятались на плавучих островах от своих воинственных соседей инков, которые могли сделать их рабами. На кусочке суши, где с легкостью размещалась целая деревня, племя уру полностью создавало всю инфраструктуру. У индейцев даже была сторожевая башня.

Плавучая деревня на озере Титикака

Озеро Локтак в Индии

Искусственный остров Палм-Джумейра в Дубае, ОАЭ

Впоследствии дизайнеры и архитекторы не раз обыгрывали решения типа «дом + вода». Частные резиденции возводили у воды, в воде, над водой на опорах, даже просто сплавляли чей-то особняк по реке. Однако все эти находки все равно интегрированы в городскую среду и не имеют ничего общего с независимостью и философией систейдинга. Его идеологом стал партнер Тиля американец Пэтри Фридман (Patri Friedman).

У него примечательная родословная. Отец — экономист-либертарианец Дэвид Фридман, автор оригинальной модели анархо-капитализма, где все, в том числе и закон, создается исключительно благодаря свободному рынку. Дедушка — лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман, получивший награду за исследования в области экономики потребления. Его теория лежала в основе плана действий Федеральной резервной системы (ФРС) во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

Инженер и бывший сотрудник Google Пэтри ушел из корпорации в свой день рождения, чтобы полностью посвятить свое время развитию систейдинга. Термин происходит от английского homesteading, что можно перевести как «создание дома для себя в новых, необитаемых местах». При замене home на sea получается, что жилье надо искать где-то на просторах океана. Как говорят в организации, эксперименты являются двигателем прогресса: чтобы найти что-то лучшее, вы должны попробовать что-то новое.

Пэтри Фридман



карантин и работа на удаленке показали, что необязательно постоянно находиться в офисе, чтобы быть эффективным. Как раз во время локдауна сообщалось, что миллиардеры из Кремниевой долины сочли перспективными плавучие города и захотели себе забронировать там место. Так же считают и систейдеры — они убеждены, что самостоятельные общины в открытом море станут жильем нового поколения.

Дом на волнах

Автономные сообщества позиционируются как способ решения множества проблем, а не только как пристанище для богачей, которые захотели спрятаться от инфекции. Во-первых, систейдинг старается быть максимально экологичным. В основе жизнедеятельности острова лежит концепция устойчивого развития, которая предусматривает принцип zero waste («ноль отходов»). Что касается энергопотребления, то на начальных этапах развития проекта, когда быт только будет налаживаться, определенную часть ресурсов мореходы будут получать от страны, в территориальных водах которой они находятся.

В дальнейшем планируется использование биотоплива, солнечной, ветровой энергии и энергии волн. На вертикальных фермах будут выращивать свежие продукты, а получать морепродукты — занимаясь аквакультурой. Излишки продовольствия и энергии могут продать принимающей стране или даже экспортировать.

Другая проблема, для которой пригодятся плавучие города, — повышение уровня мирового океана, что происходит из-за глобального потепления. Некоторые островные страны очень скоро будут нуждаться в решениях, говорят в «Институте систейдинга». Они уже готовят план спасения важных объектов инфраструктуры разных государств в случае угрозы их затопления.

Со временем систейдеры становятся все более автономными и уходят дальше в океан, сказано в концепции развития плавучего города компании Blue21

Также, по заверениям создателей плавучих городов, они помогут с перенаселенностью мегаполисов, безопасностью граждан и плохой управленческой системой в стране (люди будут самостоятельно руководить происходящим вокруг, а не через посредников-чиновников). Угроза цунами или пиратов систейдеров не пугает — объекты возведут из надежных материалов и на спокойных территориях.

Казалось бы, стать жителем плавучего города — все равно что записаться в космические туристы. Однако к будущим мореходам не предъявляют каких-то особых требований. Тем не менее важно быть ответственным и коммуникабельным человеком — на территории острова, если он находится в нейтральных водах, действуют только те правила, которые участники путешествия выработают самостоятельно. На систейдеров все равно распространяются нормы международного права, но внутренняя хартия будет иметь вес.

«Мы ожидаем, что первые сообщества в первую очередь привлекут авантюристов, новаторов и первопроходцев по натуре. Строительство на берегу океана — это не просто и не дешево. Наши первые поселения во внутренних водах должны быть доступны для среднего класса развитых стран, и мы надеемся, что новые материалы и технологии помогут снизить цены, чтобы в итоге каждый мог стать систейдером», — говорят авторы проекта.

Функционирование первых плавучих городов будет обкатываться неподалеку от берега, а после всех проверок сообщество уйдет дальше в море. «Строительство для открытого океана технически возможно, но в настоящее время это крайне дорого и сложно. Налаживание партнерских отношений с принимающими странами решает обе эти проблемы и позволяет нам быстрее открывать морское пространство для большего числа людей», — объясняют в «Институте».

Жизнь систейдера, по задумкам, не будет отличаться от жизни любой развитой страны. На территории будут все привычные виды недвижимости: кондоминиумы, квартиры, офисы. Жилье можно арендовать, продавать и покупать. Не обойдется без школ, магазинов, ресторанов и медучреждений. Есть возможности и для работы в области земледелия, аквакультуры, а также экологии, волновой энергетики, нанотехнологий и информатики. Жители острова не платят налогов, но возможны периодические сборы на поддержание инфраструктуры (зависит от внутреннего устава).

При этом систейдеры не считают себя сумасшедшими отшельниками и говорят, что «заинтересованы в мирном обмене идеями и торговле с другими странами на местном, региональном и международном уровнях. Мы хотим быть хорошими соседями для тех, кто рядом с нами. Мы ценим открытость, выбор и прозрачность как благо для всех».

Договоримся на берегу

Подобные рассказы действительно звучат многообещающе, хотя на практике реализовать все куда сложнее. Но любые проекты «Института систейдинга» ведутся с учетом «Восьми великих моральных императивов» — внутреннего этического кодекса. Он звучит так: обогатите бедных, вылечите больных, накормите голодных, очистите воздух , восстановите океаны, живите в гармонии с природой, верните миру устойчивость и прекратите воевать. Именно этого и пытаются добиться представители движения с помощью независимых общин на воде.

Проект плавучего острова в водах Французской Полинезии, который так и не был реализован из-за политической борьбы в стране.

Первый проект организации — Ocean Builders («Океанские строители») — развернут в Панаме. Он представляет собой производство «океанских грибов» — двухместных модулей на мелководье со всеми удобствами, получивших название SeaPod. Такое жилье впечатляет своей компактностью, камерностью и шикарным видом на океан. Однако пока что данная модель только разрабатывается.

Ventive Floathouse (Калифорния, США) специализируется на модульных капсульных жилищах. Благодаря особой конструкции это может быть как один дом-поплавок, так и целая община, объединенная в «снежинку». Несколько подобных сообществ можно превратить в целый город. Информация о стоимости недвижимости разглашается по запросу.

Компания Blue Frontiers («Голубые границы») на данный момент ведет переговоры о создании особой экономической зоны для систейдинга, но пока что они не привели к каким-либо результатам. Именно с этой фирмой в 2017 году был связан как крупный успех, так и одновременно серьезный провал в деле создания плавучих островов. Тогда правительство Французской Полинезии (подконтрольна Франции, находится на юге Тихого океана) дало добро на реализацию проекта, но из-за напряженной политической обстановки в стране его пришлось свернуть.

Terraces — bird’s eye view

Blueseed Artful Containers — mini-soccer field

Coworking space, balcony view

Portico, downstairs

Не менее масштабная затея — круизное судно Blueseed у побережья Сан-Франциско (Калифорния, США). Здесь должен был появиться бизнес-инкубатор. Чтобы принять участие в проекте, начинающим предпринимателям даже не пришлось бы оформлять рабочую визу. Планировалось, что успешные стартапы «спустятся» с судна на берег и реализуются уже непосредственно в Кремниевой долине, находящейся неподалеку. Но в 2014 году после неоднократных попыток привлечь финансирование проект пришлось свернуть.

На данный момент ни один систейдинг-проект не удалось реализовать в полной мере. В основном все упирается в финансирование. Для того чтобы построить даже одноместный модуль на берегу океана, требуется значительное вложение средств. Выложить такую сумму может далеко не каждый «представитель среднего класса развитой страны». Вся эта история, несмотря на убедительные доводы и благие цели, пока что остается утопичной и красивой сказкой.