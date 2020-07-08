Речь, вероятно, возникла из-за желания млекопитающих звучать брутально

Европейские зоологи проверили, обладают ли животные, занижающие голосовые сигналы, чтобы казаться крупнее, способностью к обучению новым звукам.



Размер тела может влиять на частоту производимых животными звуков. Вспомните глубокий низкий лай алабая и писклявые звуки, которые издают маленькие ручные собачки. Некоторые животные, кажется, познали эту закономерность и научились звучать ниже. Органы голосового аппарата этих притворщиков крупнее, чем должны быть, исходя из пропорций тела.

Ученые называют звуковой обман «нечестными биологическими сигналами» и полагают, что данная стратегия нужна животным, чтобы выиграть сексуальный отбор. Крупные самцы привлекают особей женского пола намного больше, чем конкуренты с меньшими размерами тела.

Максим Гарсия из Цюрихского университета и Андреа Равиньяни из Института психолингвистики Макса Планка решили проверить, могут ли животные, занижающие голос в сексуальных интересах, обучаться новым звукам так, как это умеют делать тюлени, дельфины, слоны и летучие мыши. Работа Гарсии и Равиньяни опубликована в журнале Biology Letters.

Исследователи тщательно изучили 164 различных млекопитающих. Среди них были мыши, обезьяны, морские котики и ламантины. Вокальные данные животных оценивали, используя методы акустики, анатомии и эволюционной биологии. Оказалось, что млекопитающие, подделывающие частоту издаваемых звуков, показали довольно неплохие способности к обучению новым звукам.

Теперь в планах исследователей — расширить теорию, добавив в нее другие причины для искажения голоса. Ученые хотят повторить результаты с большим числом млекопитающих, а также включить в подопытную группу птиц. Но самая амбициозная цель Гарсии и Равиньяни — выяснить, является ли подделка голоса первым шагом к появлению человеческой речи. Вполне вероятно, что наши далекие предки научились говорить после того, как у них вышло сымитировать более низкие звуки, чтобы привлечь желанную женщину.