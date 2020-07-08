Речь, вероятно, возникла из-за желания млекопитающих звучать брутально
Европейские зоологи проверили, обладают ли животные, занижающие голосовые сигналы, чтобы казаться крупнее, способностью к обучению новым звукам.
Размер тела может влиять на частоту производимых животными звуков. Вспомните глубокий низкий лай алабая и писклявые звуки, которые издают маленькие ручные собачки. Некоторые животные, кажется, познали эту закономерность и научились звучать ниже. Органы голосового аппарата этих притворщиков крупнее, чем должны быть, исходя из пропорций тела.
Ученые называют звуковой обман «нечестными биологическими сигналами» и полагают, что данная стратегия нужна животным, чтобы выиграть сексуальный отбор. Крупные самцы привлекают особей женского пола намного больше, чем конкуренты с меньшими размерами тела.
Максим Гарсия из Цюрихского университета и Андреа Равиньяни из Института психолингвистики Макса Планка решили проверить, могут ли животные, занижающие голос в сексуальных интересах, обучаться новым звукам так, как это умеют делать тюлени, дельфины, слоны и летучие мыши. Работа Гарсии и Равиньяни опубликована в журнале Biology Letters.
Исследователи тщательно изучили 164 различных млекопитающих. Среди них были мыши, обезьяны, морские котики и ламантины. Вокальные данные животных оценивали, используя методы акустики, анатомии и эволюционной биологии. Оказалось, что млекопитающие, подделывающие частоту издаваемых звуков, показали довольно неплохие способности к обучению новым звукам.
Теперь в планах исследователей — расширить теорию, добавив в нее другие причины для искажения голоса. Ученые хотят повторить результаты с большим числом млекопитающих, а также включить в подопытную группу птиц. Но самая амбициозная цель Гарсии и Равиньяни — выяснить, является ли подделка голоса первым шагом к появлению человеческой речи. Вполне вероятно, что наши далекие предки научились говорить после того, как у них вышло сымитировать более низкие звуки, чтобы привлечь желанную женщину.
Курносые древесные лягушки защищаются от хищников слуховыми иллюзиями
Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
Могут ли панголины быть промежуточными хозяевами коронавируса?
Ученые выяснили, когда и почему животные начали издавать звуки
Почему некоторые животные едят своих детенышей?
Странные звуки космоса
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ