Сон как источник новых идей

Сон — это не только полезный для организма отдых, но и возможность найти верное решение, найти свежую идею или ответ на давно мучающий вас вопрос. Случаев, когда великие личности создавали гениальные произведения, делали значимые для всего человечества открытия и придумывали благодаря сну что-то новое и весьма полезное, предостаточно. Первое что приходит на ум это Дмитрий Иванович Менделеев и пришедшее к нему во сне озарение в виде периодической таблицы химических элементов. Однако случай этот далеко не единичный.

Так, например французскому математику, физику и философу Анри Пуанкаре многие формулы и новаторские идеи приходили именно во сне, он неоднократно сам об этом говорил. А немецкий химик Фридрих Кекуле однажды проснулся, отчетливо понимая, как должна выглядеть структура молекул бензола (это произвело в органической химии серьезный переворот). Еще один случай подтверждающий, что порой идеи приходят во сне случился с советским авиаконструктором Олегом Константиновичем Антоновым. Сновидение-озарение явило ему нарисованный образ необычного по форме хвоста самолета, который лег в основу хвостового оперения тяжелого турбовинтового транспортного самолета «Антей».

Гениальные идеи приходили во время сна не только изобретателям и ученым, но и деятелям культуры и искусства. К примеру, сюжет «Горя от ума» приснился знаменитому российскому драматургу Александру Сергеевичу Грибоедову, а французскому писателю и поэту Виктору Гюго во сне отчетливо приходили строчки его лучших стихотворений.

Подобных случаев в истории зафиксировано множество и целью моей сегодняшней статьи не является составление их полного перечня. Просто хочется разобраться и понять каким образом творческие идеи во сне приходят людям и можно ли что-то сделать, дабы сновидения-озарения посещали нас как можно чаще. Многообразие же представленных выше (и ниже) примеров, когда сон оказывался пророческим, пусть служит доказательством, что сны-озарения приходят на много чаще, чем можно себе представить и при этом случаться могут с каждым.

Как возникают сны-озаренья

Кто-то задумывается над тем, почему их посещают пророческие сновидения, другие просто получают пользу и удовольствие, а некоторые уверены в том, что вмешательство в их сны происходит с подачи высших сил. Так, например основоположник армянской литературы и письменности Месроп Маштоц, утверждал, что алфавит ему во сне явил ангел, а индийский математик Сриниваса Рамануджан, говорил, что каждое из его открытий было послано ему во сне богиней Намагири. Впрочем, как и великому композитору из Италии Джузеппе Тартини самая знаменитая его соната, «Соната дьявола» приснилась во сне, и будто бы ее наигрывал то ли черт, то ли сам дьявол.

Не веря в мистический характер сновидений-озарений, ученые двух немецких университетов, Кельнского университета и Университета города Любека взялись выяснить причины этих необычных явлений. Исследователи провели множество опытов и различных экспериментов (использовалась самая современная аппаратура: позитронно-эмиссионная томография, магниторезонансный имиджинг, электроэнцефалография…) и выяснили, что сон способствует возникновению креативного мышления и внезапному пониманию ситуации потому, что в то время как человек спит его мозг продолжает работать, а его активность похожа на ту, которая регистрировалась во время проводимых до сна обучающих занятий. Ученые предполагают, что у спящего человека в мозг у происходит не столько обострение памяти и улучшение мыслительных процессов, сколько их реорганизация. То есть продолжается поиск верных решений и происходит некое воспроизведение опыта приобретенного до сна, но с некоторыми изменениями.

Как не забыть пришедшую во сне идею

Что бы щедрые дары, которые дают нам сновидения не остались незамеченными и не были попросту забыты надо предпринять соответствующие меры.

У тех, кому часто приходят ночные озарения, рядом с кроватью всегда находится блокнот (тетрадь или обычный листок бумаги) и ручка. Не думайте что, проснувшись, вы будете помнить все идеи и интересные мысли, посетившие вас во сне. Какой бы простой не казалась вам перспективная идея, запомнить ее вы наверняка не сможете, так как в процессе засыпания происходит расфокусировка сознания. Поэтому если среди ночи вы проснулись озаренный блестящей мыслью, не поленитесь записать ее на бумагу. А что бы на утро вы смогли разобрать, что написали ночью неплохо бы помимо ручки с блокнотом еще иметь под рукой источник света.

Известно, что порой одна идея следует за другой, поэтому если хорошая мысль пришла посреди ночи, и вы проснулись в озарении, не стоит ею увлекаться и начинать над ней размышлять, доверьте ее бумаге. Иначе можете спугнуть идущие за ней следом и попросту лишить себя сна.

Как вызвать озаряющее сновидение

Безусловно, сон является источником новых идей и часто содержит готовые решения всевозможных проблем, поэтому глупо этим не пользоваться. Дабы загрузить свое подсознание работой по поиску свежих мыслей и решению насущных задач надо непосредственно перед сном, точно сформулировать для себя проблему (можно устно вслух или мысленно, либо письменно, кому как удобнее) и убедить себя в необходимости ее решения.

Интересна методика по выходу из творческого ступора используемая знаменитым испанским скульптором и художником, одним из величайших оригиналов 20 века Сальвадором Дали. Ее смысл заключается в ловли образов и роящихся в сознании мыслей перед самым засыпанием. Чувствуя подступающий сон Дали садился на стул и ставил пред собой металлическую тарелку. Держа в руке ложку, он начинал засыпать. При первых признаках появления дремы ложка выпадала. Проснувшись, художник записывал посетившие его образы.

Некоторые люди, прибегающие при решении вопросов к приходящим во сне озарениям, и вовсе не пытаются проводить вечером каких либо подготовительных работ, думая над проблемой и убеждая себя в необходимости получить ответ на волнующий их вопрос. Они полагают, что сознание и так хорошо осведомлено над чем вы думаете и какие задачи перед вами стоят. Просто проснувшись, они в обязательном порядке подробно записывают свои сновидения и потом пытаются их проанализировать и истолковать.

Дневник сновидений

Бывает такое, что сны нам подсказывают как выйти из сложной ситуации и описывают идеи на непонятном нам языке и мы не всегда можем расшифровать послание подсознания. Я уже говорил о Фридрихе Кекуле и о формуле бензола придуманной им благодаря сновидениям. Так вот химик смог понять структуру бензольного кольца только после того как увидел сон в котором змея схватила себя за хвост и правильно его истолковал.

Часто осознание того или иного сна приходит к нам спустя какое-то время и это только в том случае, если мы его достаточно хорошо помним. Следовательно, чтобы иметь возможность расшифровать мысленные потоки подсознания и не допустить того чтобы работа нашего мозг а во время сна была напрасной, следует бережнее относиться к сновидениям. Сохранить их и впоследствии растолковать вам поможет дневник сновидений.

Записывая свои сны человек, учится их запоминать и в итоге получает способность растолковывать увиденное во сне несколько дней (недель, месяцев) назад. Дневники сновидений вели многие великие личности. Французский философ, физик и математик Рене Декарт некоторые решения, которое он не мог найти во время бодрствования, находил в таком дневнике, который он вел регулярно.

Начав записывать сны в дневник, со временем вы заметите, что начали запоминать больше снов и замечать больше деталей, а непонятные с первого взгляда образы станут приобретать ясность и понятность.

Сны лучше записывать в первые пять минут после пробуждения. Проснувшись не пытайтесь сразу вставать, лучше с закрытыми глазами постарайтесь вспомнить в мельчайших подробностях и вернуть все события ночи (так вы возможно не упустите мелкие детали которые могут быть важны), и после того как зафиксировали в уме, сон можно перенести на бумагу. Без тренировки вспомнить все что приснилось, будет нелегко, но чем дольше вы будете практиковаться, тем лучше память станет подчиняться вашей воле.

Записывая сновидение, не пытайтесь его одновременно анализировать, разобрать его можно будет позже, когда у вас появится свободное время.

Проснувшись, вы не должны сразу открывать глаза, сразу начинать думать о предстоящих делах. Первые несколько секунд надо отрешиться от повседневности, погрузиться в себя самого, заставить память вернуть события ночи, и перед вами начнёт проходить череда сновидений, которые, возможно, подскажут решение задачи, над которой вы бились днем.

Чтобы помочь себе в толковании сновидения, попробуйте ответить на следующие вопросы:

• Какие места, вещи, события и каких людей я видел?

• Кто главные действующие лица?

• Какие самые яркие персонажи и образы сновидения?

• Что я чувствовал во время сна? Что я чувствую, когда думаю о нем?

• Какие ассоциации рождаются у меня в голове?

• Не изменяет ли увиденный сон саму постановку вопроса?

• Что подсказывает интуиция?

Да, и не рассчитывайте на то, что хорошие мысли и идеи приходят каким-то особенным образом. Необязательно они будут транслироваться прямым текстом и уж наверняка вам их не продиктует какой-нибудь старец в балахоне и с посохом в руке. Возможно даже, что сперва вы вообще не найдете связи между задачей, над решением которой вы трудитесь и вашими снами. Однако понимание обязательно возникнет, как только вы попытаетесь в одно и то же время удерживать в сознании приснившийся сон и эту самую задачу.