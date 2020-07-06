Саванты: гениальные безумцы

Ким Пик научился читать в 16 месяцев, в 18 лет прочел и запомнил наизусть полное собрание сочинений Шекспира, а концу жизни хранил в памяти содержание 12 тысяч прочитанных книг. Он прототип героя фильма «Человек дождя» с Дастином Хоффманом, самый известный человек с синдромом саванта, состоянием, при котором психические отклонения сочетаются с выдающимися способностями.

Что мы знаем о савантах

В переводе с французского савант — «ученый», «умелый». Автором термина считают Джона Лангдона Дауна, в середине XIX века впервые описавшего синдром Дауна, но упоминания похожих случаев встречаются в работах психиатра Бенджамина Раша столетием раньше.

Саванты — люди с психическими нарушениями и так называемым «островком гениальности»: феноменальными способностями к арифметике или музыке, изобразительному искусству, картографии, календарным расчетам.

Как правило, такие люди едва ли способны обслужить себя, но при этом некоторые из них могут продекламировать наизусть несколько страниц однажды прочитанной книги или сказать, на какой день недели приходилось 1 октября 1967 года. Или, посмотрев на город сверху, по памяти нарисовать подробную карту его улиц.

В большинстве случаев у савантизма генетическая природа, но встречаются случаи проявления синдрома после черепно-мозг овых травм, инфекционных и воспалительных процессов в головном мозг е или при нарушении развития плода в утробе матери. Чаще он наблюдается у мужчин. Одно из возможных объяснений — то, что вырабатываемый в большем количестве тестостерон подавляет развитие левого полушария в пользу правого.

У людей с «островком гениальности» обычно диагностируют аутизм или синдром Аспергера, отклонения в умственном и/или физическом развитии, патологические изменения в мозг е и низкий уровень развития общего интеллекта.

Люди дождя

Благодаря особенностям его памяти Кима Пика называли «кимпьютером», и это при том, что у него был IQ ниже нормы, ходить он научился только в четыре года, а застегивать пуговицы вообще не научился.

Ким Пик родился с черепно-мозг овой грыжей, повреждением мозжечка (что объясняет проблемы с моторикой) и без мозолистого тела, которое соединяет правое и левое полушария мозг а. Есть версия, что именно из-за отсутствия «мостика» между полушариями нейроны мозг а создали новые соединения, что и привело к увеличению объема памяти.

С еще более тяжелыми пороками появился на свет музыкант Лесли Лемке. Из-за тяжелой формы ДЦП он научился стоять лишь в 12 лет, ходить — в 15, но это не помешало ему в 16 лет самостоятельно научиться играть на фортепьяно и воспроизводить любую услышанную мелодию.

Другой известный савант, британский художник Стивен Уилтшир, заговорил только в пять лет, и первым его словом было «бумага». Стивен знаменит благодаря своей исключительной способности по памяти рисовать шариковой ручкой городские пейзажи.

Пример саванта, который обрел исключительные способности в результате травмы, — Орландо Серрел. В десятилетнем возрасте он получил травму головы, играя в бейсбол, и с тех пор запоминает в мельчайших подробностях каждый прожитый день.

Обычно такие люди наделены одной выдающейся способностью, намного реже — двумя. Три — случай практически исключительный. Именно такой случай — Эллен Бордо, женщина-савант, что само по себе нетипично.

Во-первых, она наделена музыкальным даром: ее мозг — нечто вроде фонотеки всех существующих мелодий. Во-вторых, будучи полностью незрячей, она способна прекрасно ориентироваться в пространстве. Наконец, у Эллен есть «встроенные внутренние часы», которые позволяют ей определять время до минуты.

Способности савантов в каком-то смысле можно сравнить с суперсилой, которой наделены герои комиксов. Дэниел Таммет, кстати, получил прозвище Брэйнмен, «человек-мозг ». Он синестет: каждое число для него осязаемо, у него есть форма и цвет. Известность пришла к нему в 2004 году, когда он побил рекорд Европы, воспроизведя число Пи с 22 514 знаками после запятой.

Диагноз «аутизм» Дэниелу поставили еще в детстве, но выдающиеся способности стали проявляться, когда мальчик перенес тяжелый приступ эпилепсии. Внешне молодой человек мало чем отличается от окружающих, однако общение дается ему тяжело.

Тем не менее, в отличие от большинства других савантов, Дэниел способен рассказать о том, каким видит мир и каково это — жить на стыке гениальности и безумия.