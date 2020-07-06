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В Домодедово обнаружили самую большую природную карстовую пещеру Подмосковья

В Домодедово обнаружили самую большую природную карстовую пещеру Подмосковья

Открыта самая длинная природная карстовая пещера Московской области! Длина составляет 151 метр, это конечно мало по сравнению с величайшими пещерами мира, но это очень и очень много для Московской области, - говорится в сообщении одного из открывателей пещеры, члена Чешского спелеологического общества Дмитрия Альбова.

Карст - это состояние земной поверхности в областях, почва которых образована из растворимых природными водами осадочных крупнозернистых пород. Одной из ключевых особенностей таких пещер являются натечные формы — сталактиты и сталагмиты.

В Домодедово обнаружили самую большую природную карстовую пещеру Подмосковья

Объект обнаружили на территории городского округа Домодедово. По мнению Альбова, пещера очень перспективна с точки зрения изучения карста в регионе. По его словам, он обычно скрыт под землей, но может проявиться в неожиданных местах, являясь проблемой для строительства.

06 июль 2020 /
Непознанное
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