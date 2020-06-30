Антарктида. Самый загадочный континент Земли

Антарктида. Самый южный материк Земли. Зимой температура здесь достигает почти —100 °C. Но есть люди, которых не пугают даже такие экстремальные условия.

Чтобы узнать, какие тайн ы скрываются подо льдами Антарктиды, сюда приезжают учёные из разных стран мира — гидробиологи, палеоклимат ологи, гляциологи, мерзлотоведы.

Съёмочная группа RTД отправилась в экспедицию на российскую станцию, чтобы увидеть, как живут полярники и какие исследования они проводят.