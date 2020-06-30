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Антарктида. Самый загадочный континент Земли
Антарктида. Самый южный материк Земли. Зимой температура здесь достигает почти —100 °C. Но есть люди, которых не пугают даже такие экстремальные условия.
Чтобы узнать, какие тайны скрываются подо льдами Антарктиды, сюда приезжают учёные из разных стран мира — гидробиологи, палеоклиматологи, гляциологи, мерзлотоведы.
Съёмочная группа RTД отправилась в экспедицию на российскую станцию, чтобы увидеть, как живут полярники и какие исследования они проводят.
30 июнь 2020 /
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