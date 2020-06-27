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На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

Экологи из Франции и Китая собрали образцы грунта и воды со дна Марианской впадины и нашли в них большое количество метилированной ртути – токсичного соединения, источником которого может быть только человеческая цивилизация. Об этом они рассказали на научной конференции Goldschmidt 2020.

"Это открытие оказалось большим сюрпризом. В прошлом мы предполагали, что метилированная ртуть возникает лишь в верхних слоях океана. Поэтому считалось, что глубинные виды рыб были защищены от накопления этих токсинов. Оказалось, что это не так", – рассказал один из авторов исследования, эколог из Тяньцзиньского университета (Китай) Жоюй Сунь.

Ртуть и ее соединения очень вредны для человека и других живых существ. Как сегодня считают экологи, она особенно опасна для животных, которые находятся на верхних уровнях пищевых цепей, в печени и других органах которых она накапливается достаточно быстро. Поэтому ртутное загрязнение природы особенно опасно для представителей коренных народов Севера, которые питаются мясом тюленей, белых медведей и других крупных животных.

Первые наблюдения за распространением ртути показали, что она может накапливаться в разных экосистемах как в чистом виде, так и в виде оксида ртути или ее соединения с метаном. Чистая ртуть очень мобильна, но при этом химически малоактивна. При этом метилированная ртуть, механизм образования которого пока точно не известен, напротив, активно взаимодействует с различными биомолекулами и легко проникает в организм рыб и животных.



Глубоководные следы человечества

Сунь и его коллеги выяснили, что подобные следы существования человеческой цивилизации начали встречаться даже в самых глубинных слоях Vирового океана. Исследователи изучали образцы воды и почвы, собранные на дне Марианской впадины четыре и три года назад. Ученые заполучили их с помощью батискафа Deep Sea Warrior, который может опускаться на глубину до 10 тыс. метров.

На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

Батискаф Deep Sea Warrior
© Ruoyu Sun, IDSSE-CAS

Во время серии погружений в Марианскую впадину Сунь и его коллеги собрали образцы грунта, воды и глубоководных рачков, которые живут на глубинах от 5,5 до 9,2 тыс. м. Изучая содержимое этих образцов, ученые замерили и концентрацию соединений ртути, а также проанализировали соотношение ее изотопов в организме морской фауны и в грунте.

К большому удивлению экологов, они везде нашли много ртути, причем соотношение долей четных и нечетных изотопов ртути в них было абсолютно таким же, как и в токсичных молекулах из тканей тела рыб, моллюсков и других обитателей приповерхностного слоя морей, в котором накапливается метилированная ртуть.

Сунь и его коллеги считают, что из верхних слоев Тихого океана это соединение постепенно проникает на его дно и быстро накапливается там. По мнению экологов, ученые сильно недооценивают то, как деятельность человека влияет на распространение токсичных соединений ртути по планете. Это нужно учитывать при оценке последствий подобного загрязнения.

27 июнь 2020 /
Непознанное
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