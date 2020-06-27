На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

Экологи из Франции и Китая собрали образцы грунта и воды со дна Марианской впадины и нашли в них большое количество метилированной ртути – токсичного соединения, источником которого может быть только человеческая цивилизация. Об этом они рассказали на научной конференции Goldschmidt 2020.

"Это открытие оказалось большим сюрпризом. В прошлом мы предполагали, что метилированная ртуть возникает лишь в верхних слоях океана. Поэтому считалось, что глубинные виды рыб были защищены от накопления этих токсинов. Оказалось, что это не так", – рассказал один из авторов исследования, эколог из Тяньцзиньского университета (Китай) Жоюй Сунь.

Ртуть и ее соединения очень вредны для человека и других живых существ. Как сегодня считают экологи, она особенно опасна для животных, которые находятся на верхних уровнях пищевых цепей, в печени и других органах которых она накапливается достаточно быстро. Поэтому ртутное загрязнение природы особенно опасно для представителей коренных народов Севера, которые питаются мясом тюленей, белых медведей и других крупных животных.

Первые наблюдения за распространением ртути показали, что она может накапливаться в разных экосистемах как в чистом виде, так и в виде оксида ртути или ее соединения с метаном. Чистая ртуть очень мобильна, но при этом химически малоактивна. При этом метилированная ртуть, механизм образования которого пока точно не известен, напротив, активно взаимодействует с различными биомолекулами и легко проникает в организм рыб и животных.

Глубоководные следы человечества

Сунь и его коллеги выяснили, что подобные следы существования человеческой цивилизации начали встречаться даже в самых глубинных слоях Vирового океана. Исследователи изучали образцы воды и почвы, собранные на дне Марианской впадины четыре и три года назад. Ученые заполучили их с помощью батискафа Deep Sea Warrior, который может опускаться на глубину до 10 тыс. метров.

Батискаф Deep Sea Warrior

© Ruoyu Sun, IDSSE-CAS

Во время серии погружений в Марианскую впадину Сунь и его коллеги собрали образцы грунта, воды и глубоководных рачков, которые живут на глубинах от 5,5 до 9,2 тыс. м. Изучая содержимое этих образцов, ученые замерили и концентрацию соединений ртути, а также проанализировали соотношение ее изотопов в организме морской фауны и в грунте.

К большому удивлению экологов, они везде нашли много ртути, причем соотношение долей четных и нечетных изотопов ртути в них было абсолютно таким же, как и в токсичных молекулах из тканей тела рыб, моллюсков и других обитателей приповерхностного слоя морей, в котором накапливается метилированная ртуть.

Сунь и его коллеги считают, что из верхних слоев Тихого океана это соединение постепенно проникает на его дно и быстро накапливается там. По мнению экологов, ученые сильно недооценивают то, как деятельность человека влияет на распространение токсичных соединений ртути по планете. Это нужно учитывать при оценке последствий подобного загрязнения.