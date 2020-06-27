Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Где заканчивается наше «я» и начинается окружающий мир? Почему мы ощущаем, что наше тело принадлежит нам и мы способны им управлять? Можно ли принять инородный предмет за часть себя? Тем, кому ответы на эти вопросы кажутся простыми и очевидными, мы попробуем предложить пищу для размышлений.

Ощущение собственного «я» является результатом весьма сложного взаимодействия мозг а и нервной системы человека и зависит от «вводной информации», поставляемой органами чувств. Если в мозг е или нервной системе начинаются сбои, с нашей индивидуальностью происходят удивительные, хоть и не радостные вещи. Например, в результате поражения теменной доли может наступить расстройство, называемое соматопарафренией. В этом случае больной перестает ощущать свою левую руку или левую ногу как часть себя. Ему даже может казаться, что его собственными конечностями управляет кто-то другой.

Еще одно заболевание — односторонняя пространственная агнозия — приводит к тому, что пациент попросту игнорирует половину своего тела, как будто ее просто не существует. Например, женщина, накладывая макияж, нанесет пудру, тени или тушь лишь на одну половину лица, оставив другую совершенно нетронутой. В другом случае страдающий подобным заболеванием съест ровно половину блюда из своей тарелки, будучи в полной уверенности, что съедено все. Если тарелку повернуть на 90°, больной как ни в чем не бывало доест вторую половину каши или салата.





«Я» и «это» Человечество издавна задает себе вопросы о том, где кончается «я» и начинается окружающий мир и может ли индивидуальность ощущать себя вне тела.

Резиновая длань

Впрочем, к неожиданным результатам могут привести и игры с сознание м вполне здоровых людей. Известен удивительный эксперимент, поставленный группой ученых с факультета нейропсихологии Каролингского института (Стокгольм), которыми руководил доктор Хенрик Эрссон. Эксперимент демонстрирует так называемую «иллюзию резиновой руки». Испытуемый садится и кладет на поверхность стола ладонь. Рука отгораживается небольшой ширмой, так что участник эксперимента ее не видит, однако непосредственно перед ним на тот же стол выкладывается резиновый муляж человеческой кисти. Теперь участник команды исследователей берет в руки кисточки и начинает синхронно поглаживать в одних и тех же местах руку испытуемого и резиновый муляж. Происходит маленькое чудо: через некоторое время визуальная информация «забивает» естественное чувство обладания собственной рукой. Участнику опыта начинает казаться, что ощущения поглаживания кисточкой исходят от куска резины.

Люди и железо Контингент испытуемых для экспериментов, которые проводились в стенах Каролингского университета Хенриком Эрссоном, Валерией Петковой и их коллегами отбирался среди молодых мужчин и женщин в возрасте приблизительно от 18 до 34 лет. В своей научной статье шведские исследователи пишут, что главный критерий отбора — здоровье и «наивность». Вероятно, имелось в виду, что девушки и молодые люди с излишним интеллектуальным багажом и собственными представлениями о характере и целях опытов, могут сознательно или бессознательно исказить результаты экспериментов, отвечая на вопросы анкет, руководствуясь не только непосредственными впечатлениями, но и своими оценками. Выход из тела — дело серьезное, поэтому все потенциальные испытуемые дали письменное согласие на участие в экспериментах.

Иными словами, человек способен не только «поверить» в то, что часть тела не принадлежит ему, но и ощутить вполне «своим» посторонний предмет. Иллюзия рождается в так называемой премоторной области коры головного мозг а, где расположены нейроны, принимающие как тактильную, так и визуальную информацию и интегрирующие данные из обоих источников. Именно эта часть нашего «серого вещества» в значительной степени отвечает за ощущение обладанием собственным телом, проводя грань между «я» и «не я». И вот, как показали исследования шведских ученых, в деле обмана собственного мозг а можно пойти намного дальше и не только признать «своей» резиновую руку, но и… почувствовать себя вне собственного тела. Это наглядно демонстрируют эксперименты Хенрика Эрссона и его коллеги Валерии Петковой.

От первого лица

Одним из главных факторов, позволяющих нам ощущать обладание собственным телом, является фиксированное по отношению к голове, туловищу и конечностям положение глаз, то есть то, что мы называем «видением от первого лица». Осматривая себя, мы всегда находим все части нашего тела ориентированными известным образом друг относительно друга. Если же при помощи довольно нехитрых уловок и приспособлений изменить «картинку», у испытуемого может возникнуть иллюзия не только пребывания в другой, отличной от реальной, точке пространства, но и перемещения своего «я». В ходе проведенных опытов их участники ощущали себя в теле другого человека и даже встречались с «реальным собой» лицом к лицу, обмениваясь с ним рукопожатием. Все это время иллюзия сохранялась.

Один из простейших экспериментов, в ходе которого отмечалась иллюзия перемещения в другое тело, проводился с использованием манекена. На голову стоящего вертикально манекена надевался шлем, к которому были прикреплены две электронные видеокамеры. В поле их зрения оказывалось туловище манекена — именно так мы видим от первого лица наше тело, слегка наклонив голову. Вот в таком положении — опустив голову вперед — напротив манекена стоял испытуемый. На нем были надеты видеоочки, на каждый из экранов которых подавалась «картинка» с видеокамер на шлеме манекена. Получалось, что участник опыта, глядя как бы на свое тело, видел в очках туловище манекена.

Далее сотрудник лаборатории брал две палочки и начинал производить синхронные движения, слегка поглаживая нижнюю часть живота как у испытуемого, так и у манекена. Для контроля и сравнения в некоторых опытах серии поглаживаний рассинхронизировались. После окончания эксперимента испытуемым предлагалось заполнить вопросник, в котором они должны были оценить каждое из вероятных ощущений по семибалльной шкале. Как удалось выяснить, иллюзии начинали возникать при синхронном поглаживании, а при асинхронном они пропадали совсем или проявлялись незначительно. Наиболее сильными ощущениями оказались следующие: участники опыта чувствовали прикосновение к телу манекена; также им казалось, что манекен — это их собственное тело. Некоторые испытуемые ощущали, что их тело стало пластиковым или что у них два тела.

Взгляд со стороны

Тема выхода за пределы тела лежит на грани медицины, психологии и мистики.

Случаи, когда пациент видел себя будто бы со стороны или сверху зафиксированы медиками и часто приводятся авторами книг об «околосмертном опыте» в качестве доказательства самостоятельного существования человеческой души и подтверждения веры в загробный мир. Однако у прецедентов спонтанного выхода из тела могут быть и объяснения, не выходящие за пределы научного понимания биологии человека. Один из таких случаев очень заинтересовал швейцарского нейропсихолога Олафа Бланке, бывшего в то время сотрудником Госпиталя Женевского университета. Пожилая женщина рассказала, что однажды ощутила, как парит над своим телом, лежащим на больничной постели. В этот момент пациентка проходила курс лечения от эпилепсии, в ходе которого так называемая угловая извилина коры головного мозг а симулировалась электрическим током с помощью подведенного электрода. Интересно, что именно угловая извилина во много отвечает за ориентацию и ощущение тела. «Пациентка не была даже напугана, — рассказывал потом Бланке. — Она лишь говорила, что выход из тела — очень странное ощущение». Заинтересовавшись механизмами, которые привязывают человеческое «я» к телу, Бланке провел в Федеральной политихнической школе г. Лозанна (Швейцария) серию опытов, в целом похожих на эксперименты Эрссона и Петковой. В одном из этих опытов стереокамера ставилась за спиной испытуемого, и в видеоочках он наблюдал свое 3D-изображение со спины. Затем в поле зрения камер появлялась пластиковая палочка, направленная чуть ниже камер, примерно на уровне груди участника опыта, и он чувствовал, что сейчас может произойти прикосновение.. В это же время другая палочка действительно касалась груди испытуемого. В у него возникала иллюзия, что тело его находится впереди, то есть там, где виднеется его виртуальное изображение. У эксперимента было весьма интересное окончание. Испытуемому выключали очки и завязывали глаза, а затем просили отойти на несколько шагов назад. После этого экспериментатор приглашал участника эксперимента вернуться на старое место. Однако всякий раз попытка оказывалась неудачной. Испытуемый делал больше шагов, чем нужно, пытаясь занять место своего виртуального alter ego.

Страх живет в коже

В другом эксперименте было решено использовать для подтверждения «переселения» в иное тело не только субъективные ощущения испытуемых, но и объективные показатели, связанные с изменениями электрохимических свойств кожного покрова. Речь идет о показателе реакции проводимости кожи, который меняется, если человек испытывает страх или чувствует опасность. Начало эксперимента полностью совпадало с предыдущим, однако после серии синхронных поглаживаний испытуемый видел в своих видеоочках, как к рядом с животом манекена появляется нож, который надрезает «кожу». Для контроля и сравнения в некоторых случаях первоначальные поглаживания рассинхронизировались.

В иных опытах серии животу манекена «угрожал» сходный по размерам, но не столь грозный металлический предмет — столовая ложка. В итоге наибольший рост показателя реакции проводимости кожи у испытуемого отмечался именно тогда, когда после серии синхронных поглаживаний манекен получал надрез ножом. Но даже при асинхронных поглаживаниях нож все равно первенствовал перед ложкой, явно меньше напугавшей испытуемого, которому казалось, что он стал манекеном.

А собственно, так ли принципиально важно для возникновения иллюзии, чтобы испытуемый созерцал через свои видеоочки именно модель человеческого тела? Да, привычка видеть «от первого лица» именно тело играет в возникновении эффекта ключевую роль. Специальные опыты, в которых манекен был заменен на прямоугольный объект, не имевший антропоморфных очертаний, показали, что иллюзия ощущения принадлежности себе инородного предмета в данном случае обычно не возникает.

Однако, как ни странно, для возникновении иллюзии практически никакой роли не играет пол. В опытах шведских исследователей использовался манекен, однозначно воспроизводящий черты мужского тела. При этом среди испытуемых оказались как женщины, так и мужчины. Когда животу манекена угрожал нож, реакция проводимости кожи демонстрировала практически одинаковые показатели для обоих полов. Так что для иллюзии переселения в чужое тело не требуется, чтобы оно было похоже на твое. Достаточно того, чтобы оно было человеческим.

Обманчивое рукопожатие

Тема обмена телами между двумя «я» легла в основу сюжетов многих фильмов и фантастических романов, однако представить себе подобное в реальности довольно затруднительно. Куда проще заставить человека хотя бы на время поверить в то, что это возможно, и не в кинозале, а в научной лаборатории.

Эксперимент с «обменом телами» был организован следующим образом. На голове экспериментатора установили блок из двух видеокамер, которые запечатлевали реальность такой, какой ее видели глаза научного сотрудника. Точно напротив, в поле зрения камер, стоял испытуемый в видеоочках. Как нетрудно догадаться, на видеоочки транслировалось изображение «от первого лица», такое, как его воспринимали глаза экспериментатора. При этом участник опыта видел в очках себя примерно от головы до колен. Испытуемому предлагалось протянуть вперед правую руку и пожать руку экспериментатору. Затем экспериментатор и испытуемый должны были в течение двух минут несколько раз сжимать и разжимать свои кисти. Сначала пожатия проводились одновременно, а потом асинхронно.

Последующие опросы испытуемого показали, что в ходе опыта возникала сильная иллюзия переселения в чужое тело. Испытуемый начинал воспринимать руку экспериментатора в качестве своей, так как видел за ней собственное тело. Более того, похоже, дело обстояло так, что тактильные ощущения, возникавшие при рукопожатии, шли в мозг испытуемого именно от руки экспериментатора, а не от собственной, видимой перед собой кисти.

Опыт решено было усложнить с введением в него дополнительного, «угрожающего», фактора. В момент рукопожатий лаборант проводил ножом по запястью то экспериментатора, то испытуемого. разум еется, кожа была защищена лентами плотного пластыря, так что никаких травмирующих последствий контакта с холодным оружием в реальности не было. Однако при замерах реакции проводимости кожи испытуемого выяснилось, что этот показатель был заметно выше тогда, нож «угрожал» запястью экспериментатора. Чужая рука явно казалась мозг у «ближе к телу».

Мир иллюзий

Иллюзией в психологии называется неправильная, искаженная интерпретация мозг ом сигналов, поступающих от органов чувств. Иллюзию нельзя путать с галлюцинацией, так как галлюцинация может возникать при отсутствии какого бы то ни было воздействия на рецепторы и является следствием болезненных изменений сознания. Иллюзии же способны ощущать вполне здоровые люди.

Денежный вопрос Еще одна занятная тактильная иллюзия может быть легко продемонстрирована с помощью монет, желательно покрупнее. Одну монету надо слегка подогреть, например, положив под свет настольной лампы, а другую подержать полчаса в холодильнике. Теперь если холодную и теплую монеты одновременно положить на тыльную сторону кисти руки, появится парадоксальное ощущение: холодная монета тяжелее! За определение веса отвечают находящиеся в кожном покрове рецепторы давления. К температуре они по идее должны быть индифферентны. Однако, как выясняется, к ней они все-таки чувствительны, причем именно к холоду. Однако при соприкосновении с холодным предметом, рецепторы давления посылают в мозг информацию не о более низкой температуре, а о более сильном давлении. Точнее, именно так эту информацию интерпретирует мозг . Вопрос о том, что тяжелее — килограмм чугуна или килограмм пуха — относится всеми к числу детских розыгрышей, однако среди двух шариков одинакового веса мы будем непременно чувствовать, что тяжелее тот, у которого больше радиус. Что ни говори, но наши чувства обманывают мозг не так уж редко.

Нам с детства знакомы оптические иллюзии: кто из нас не разглядывал статичные рисунки, которые вдруг начинают двигаться, темные пятнышки на пересечении абсолютно белых линий, отделяющих друг от друга черные квадраты, или равные по длине отрезки, в которых глаз никак не хочет признать равенства. Гораздо меньше известны слуховые и тактильные иллюзии, хотя некоторые из них демонстрируют весьма необычные свойства связки «мозг — нервная система».

Еще Аристотелем была открыта иллюзия двух шариков. Если скрестить два пальца, указательный и средний, и покатать кончиками этих пальцев небольшой стеклянный шарик, закрыв при этом глаза, то покажется, что шариков два. Примерно то же самое произойдет, если одним из скрещенных пальцев коснуться кончика носа, а другим — его боковой стороны. Если правильно подобрать положение пальцев, также закрыв при этом глаза, то возникнет ощущение двух носов.

Еще одна интересная тактильная иллюзия связана с нервными рецепторами кожи запястья и локтевого сгиба. Если последовательно провести серию легких постукиваний сначала в районе запястья, а затем в районе локтя, то после этого уже без всякого физического воздействия то в районе локтя, то в районе запястья будут ощущаться переменные толчки, будто бы некто прыгает туда-сюда. Эта иллюзия часто называется иллюзией кролика.

Из-за того что плотность рецепторов, реагирующих на давление на разных участках тела, различна, происходит интересный эффект сходящегося циркуля. Если закрывшему глаза испытуемому слегка покалывать кожу на внешней стороне кисти руки разведенными ножками циркуля, а потом, медленно сводя их, повторять укол, то на определенном расстоянии между ними испытуемый перестанет чувствовать прикосновение двух ножек и ощутит лишь один укол.

Температурные рецепторы слегка обманывают мозг , когда одну руку, вынутую из тазика с горячей водой, и другую руку, вынутую из тазика с ледяной водой, мы опускаем в третий тазик — с теплой водой. Одной руке в этом случае теплая вода покажется горячей, а другой — прохладной. Механизмы тактильных иллюзий очень разнообразны, но часто значительную роль в их возникновении играет память .

Почему, дотрагиваясь до носа или до стеклянного шарика скрещенными пальцами, человек ощущает два предмета вместо одного? Да потому что таким образом мы сводим вместе рецепторы, которые в обычной жизни практически никогда не касаются одного и того же предмета. В результате объект раздваивается. В процессе принятия решений к информации, поступающей непосредственно от рецепторов, мозг добавляет некое первичное знание, полученное в течение жизни. В большинстве случаев это приводит к тому, что решения принимаются точнее и быстрее, но иногда этим можно воспользоваться с тем, чтобы ввести «серое вещество» в заблуждение.

Такой же механизм срабатывает в иллюзии обмена телами, которую сумели воспроизвести Хенрик Эрссон и Валерия Петкова. Ведь для правильной ориентации собственного тела в пространстве и для ощущения принадлежности своему «я» туловища и конечностей ведущую роль играет взгляд на себя «от первого лица». Найдя способ подменить этот взгляд, исследователи разрушили казалось бы нерушимую связь между телом и индивидуальным сознание м.

Важно заметить, что взгляд «от первого лица» на себя со стороны — это нечто совершенно иное, нежели узнавание себя в зеркале, на экране или фото графии. Все дело в том, что жизненный опыт подсказывает нам, что «я» в зеркале — это не «я», то есть мы имеем дело со взглядом со стороны, «от третьего лица».

Для робот ов и богословов

Шведских исследователей интересуют не просто игры с человеческим сознание м. По их мнению, эти опыты будут иметь серьезное значение и для науки, и для медицины, и для промышленности. Например, данные, полученные при «обмене телами», смогут помочь лучше понять природу соматопсихических расстройств — вроде тех, что упоминались в начале данной статьи, а также проблем идентичности в социальной психологии.

Эксперименты шведов также имеют непосредственный выход на проблематику, связанную с конструированием дистанционно управляемых робот ов и систем виртуальной реальности, в которых человек зачастую управляет своим электронным alter ego именно от первого лица.

Ну и наконец, нельзя исключить, что отчеты нейропсихологов из Стокгольма о том, как с помощью нехитрого приспособления заставить человека ощутить себя манекеном, станут отправной точкой дебатов мировоззренческого, а может быть, даже религиозного характера. О том, что связывает душу и тело, издавна рассуждают богословы, а представители европейских школ иррационалистической философии не раз пытались ответить в своих трудах на вопрос, что отделяет «я» от окружающего мира, где проходит тонкая граница между «быть» и «иметь». Не то чтобы на вопросы богословов и философов наконец-то найден ответ, но порассуждать на эту тему еще раз с учетом данных современной науки, возможно, очень даже стоит.