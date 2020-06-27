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Ученые рассказали о стереообонянии человека

Ученые рассказали о стереообонянии человека

Принято считать, что люди обладают слаборазвитым обонянием. Ориентируясь в пространстве, мы в первую очередь полагаемся на зрение и слух. мозг при этом использует различия в пространственном расположении парных органов — глаз и ушей — для создания трехмерной картины окружающего мира.

Хотя носовых каналов у человека тоже два, среди ученых распространено мнение, что различия в концентрации обонятельных стимулов в ноздрях не дают информации о расположении источника запаха. Исключения наблюдаются в тех случаях, когда стимулы влияют на окончания веточек тройничного нерва, способные воспринимать отдельные химические стимулы. Однако в строгом смысле слова это нельзя назвать обонянием, так как данный нерв не передает сигналы в корковые центры обоняния в головном мозге.

Однако ученые из Института психологии Китайской академии наук утверждают, что это вовсе не так. В своей статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, они описали серию экспериментов с обонятельными раздражителями, которые не воспринимаются окончаниями тройничного нерва.

В опытах участвовали 216 здоровых некурящих добровольцев. Им на протяжении половины секунды демонстрировали на экране массив мерцающих точек. Это мерцание создавало эффект движения точек на человека. Испытуемый должен был ответить, где на экране находится место, из которого движутся точки, — справа, слева или по центру. Через секунду после ответа ему демонстрировали новый массив мерцающих точек.

Ученые рассказали о стереообонянии человека


Экран, на котором демонстрировались мерцающие точки (А) и схема подачи обонятельных раздражителей (В) / Yuli Wu, Wen Zhou et al., Proceedings of the National Academy of Science, 2020

Одновременно с визуальными раздражителями добровольцев подвергали воздействию обонятельных стимулов. Наблюдая за точками на экране, люди через трубку вдыхали содержимое емкостей, заполненных водным раствором ванилина или фенилэтилового спирта в пропиленгликоле. При этом трубки для каждой ноздри были индивидуальными, а концентрация одного и того же вещества в разных емкостях различалась; таким образом, в разные ноздри попадало различное количество молекул пахучей субстанции.

Выяснилось, что концентрация спирта или ванилина повлияла на восприятие испытуемыми местоположения точки, из который на них якобы двигались точки. При этом точно определить, с какой стороны был сильнее запах, участники эксперимента не могли. Также смещение восприятия визуального стимула было связано не с абсолютной концентрацией пахучих субстанций, а с разницей в их концентрации между двумя ноздрями. Так, соотношение концентраций в емкостях 4:1 сдвигало восприятие движения сильнее, чем концентрация 3:2, — и при этом сильнее, чем соотношение 5:0 (когда во вторую ноздрю подавалась трубка из сосуда, где не было ни спирта, ни ванилина).

Из этих опытов можно сделать вывод, что стереоскопическое (объемное) обоняние у человека обеспечивается не только тройничным, но и обонятельным нервом. Также авторы статьи полагают, что в коре головного мозга соотносится информация от зрительной и обонятельной систем, которая обрабатывается соответственно в медиальной височной и энторинальной коре. Но для того, чтобы это окончательно выяснить, понадобятся дополнительные эксперименты.

27 июнь 2020 /
Непознанное
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