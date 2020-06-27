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У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта

У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта

Затопленный континент Зеландия когда-то был частью того же массива суши, что Антарктида и Австралия. А 85 миллионов лет назад он откололся и в конечном итоге погрузился под воды океана, оставив после себя только крошечный кусочек поверхности — Новую Зеландию.

Новозеландский научно-исследовательский институт GNS Science создал интерактивные карты, которые охватывают всю поверхность Зеландии, тем самым рассказывая историю происхождения исчезнувшего континента.

На веб-сайте вы может посмотреть различные виды карт, которые накладываются или переключаются между собой. Например, можно найти как древние, так и еще активные вулканы или посмотреть, где на суше все еще выглядывают массивные горные хребты.

У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта


Батиметрическая карта Зеландии

Идея о том, что в этой области когда-то был полноценный континент существует уже несколько лет. Изучение этой области показало, что это не просто группа островов, а континентальная кора, достаточно большая, чтобы официально быть названной отдельным континентом.

В самом начале Зеландия была частью Гондваны — суперконтинента, который включал в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Около 85 миллионов лет назад от Гондваны отделилась Зеландия. Дрейфующая, изменчивая часть суши, размером примерно с половину Австралии, была домом для динозавров и пышных тропических лесов.

Миллионы лет спустя тектонические плиты начали перестраиваться и эти геологические изменения создали Тихоокеанское огненное кольцо — пояс в океане, где расположены самые активные вулканы мира. Так, Тихоокеанская плита опустилась ниже континентальной коры Зеландии. Этот процесс привел к тому, что корневая зона континента оторвалась и затонула.

Сейчас около 94% территории Зеландии находится под водой, но некоторые части континента все еще являются сушей. В первую очередь это Новая Зеландия, Новая Каледония, Остров Норфолк и другие небольшие острова.

27 июнь 2020 /
Непознанное
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